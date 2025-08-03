"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Kanada: 2024'ten beri İsrail'e silah ihraç etmiyoruz

03 Ağustos 2025, Pazar 18:42
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İsrail'e silah satmadıklarını, bu durumun 2024'ten beri devam ettiğini belirtti.

Kanada'nın 'Filistin Devleti'ni tanıma kararı, Trump'ı rahatsız etti
Kanada da 'Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıkladı; İsrail'i kınadı
15 ülkeden tüm devletlere çağrı: 'Filistin Devleti'ni tanıma yolunda adım atın

 

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 farklı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) tarafından 29 Temmuz'da paylaşılan, Kanada'nın İsrail'e silah ihracına devam ettiğine ilişkin rapordaki ifadeler reddedildi.

 

Açıklamada, Kanada Dışişleri Bakanı Anand'ın değerlendirmelerine yer verildi.

 

Buna göre Anand, "Kanada katı bir çizgi çizdi ve çizmeye devam edecek. 2024 Ocak'tan bu yana, Gazze'de kullanılabilecek kontrollü mallar için yeni izinleri reddettik. Hiçbiri onaylanmadı. Daha da ileri giderek, Gazze'de askeri bileşenlerin kullanılmasına izin verebilecek tüm mevcut izinleri 2024'te dondurduk ve bu izinler bugün de askıda kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Kanada yapımı silahların bu çatışmayı körüklemesi için kullanılmayacağını" vurgulayan Anand, bu durumun yasalarla korunduğunu ve ihlali durumunda cezai kovuşturmalarla karşılaşılacağını aktardı.

STK araştırmacılarının çıkardığı veriler arasında "mermi" olarak tanımlanan nesnelerin "paintball" tarzı mermiler olduğuna değinen Anand, bunların muharebelerde kullanılmadığını dikkati çekti.

Anand, Kanadalı silah üreticilerinin İsrail'e doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir havan topu göndermediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mermi veya diğer mühimmat gibi patlayıcı maddeler hiçbir zaman yolcu uçaklarında taşınmamaktadır. Aksini iddia etmek tamamen yanlıştır."

Anand, Kanada'nın ihracat rejiminin ihlal edildiğine dair her türlü iddiayı çok ciddiye aldıklarının ve doğruysa, bunlara ağır yasal yaptırımların eşlik edeceğinin altını çizdi.

"World Beyond War, the Palestinian Youth Movement, Canadians for Justice and Peace in the Middle East ve Independent Jewish Voices" da dahil olmak üzere 4 STK'den araştırmacılar, 29 Temmuz'da yayımladıkları raporda, İsrail Vergi Dairesi'nden alınan ve askeri silah parçası ve mühimmat olarak etiketlenen Kanada mallarının İsrail'e girmeye devam ettiğini gösteren verileri ortaya çıkarmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kanada: 2024'ten beri İsrail'e silah ihraç etmiyoruz

    Gerçek algısı nedir?

    Tekirdağ-Ergene'de anestezi gazı üreten fabrikada patlama oldu: 2 işçi öldü

    Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı apartman yıkım sırasında çöktü

    İran'da "tüketim sınırı''nı aşan 100 kamu kurumunun elektriği kesildi

    Pakistan'daki sellerde ölü sayısı 299'a yükseldi

    ABD-California'da 12 bin hektardan fazla alan yandı

    Yurt genelinde bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık olacak

    UCM Başsavcısı Karim Khan, İsrail'i soruşturduğu için baskı ve tehditlerin hedefinde!

    Sanayi için alarm zilleri çalıyor - “Durum çok ciddi”

    Milletin alın terinden korkmayın

    “Ülkem Gazze’de soykırım yapıyor” - Alman Bakan: İsrail’in yaptığı “organize terör”dür

    Yoksulluk eğitimden kopuşa sebep

    Raşid el-Gannuşî, Gazze için açlık grevine başladı

    İstikbalimizi koruyalım - Çocukların suç karnesi büyüyor!

    Almanya'da Filistin'e destek eylemine sert müdahale

    Zaporijya Nükleer Santrali’nin destek tesisleri vuruldu

    İtalya, 9 Ağustos'ta Gazze'ye havadan yardıma başlayacak

    Portekiz'de son 1 haftada 264 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Portekiz'de son 1 haftada 264 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü
    Genel

    “Ülkem Gazze’de soykırım yapıyor” - Alman Bakan: İsrail’in yaptığı “organize terör”dür
    Genel

    Sanayi için alarm zilleri çalıyor - “Durum çok ciddi”
    Genel

    İtalya, 9 Ağustos'ta Gazze'ye havadan yardıma başlayacak
    Genel

    Raşid el-Gannuşî, Gazze için açlık grevine başladı
    Genel

    Milletin alın terinden korkmayın
    Genel

    UCM Başsavcısı Karim Khan, İsrail'i soruşturduğu için baskı ve tehditlerin hedefinde!
    Genel

    Zaporijya Nükleer Santrali’nin destek tesisleri vuruldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.