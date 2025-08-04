Hazine'ye 42 milyar liralık yük

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP iktidarının Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen karayolu projelerinde tutturulamayan geçiş garantileri sebebiyle Hazine’nin şirketlere yaptığı ödemenin ilk 6 ayda 42 milyar 732 milyon TL olduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP iktidarının Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen karayolu projelerinde tutturulamayan geçiş garantileri yüzünden Hazine’nin büyük zarara uğradığını belirtti. Yavuzyılmaz, 2025 yılının ilk 6 ayında görevli şirketlere yapılan garanti ödemesinin 42 milyar 732 milyon TL olduğunu açıkladı. Kara deliğin boyutu tespit edildi Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AK Parti tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan karayolu projelerinde tutturulamayan araç geçiş garantileri sebebiyle hazinede açılan kara deliğin boyutunu tespit ettik. 2025’in ilk 6 ayında: Hazinenin görevli şirketlere yaptığı garanti ödemesi: 42 Milyar 732 milyon lira! Bunun adı mega soygundur!” ifadelerini kullandı. Ankara - anka

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