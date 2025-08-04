Konkordatolar hız kesmiyor

Yılbaşından bu yana verilen iflas kararı sayısı ise 126’ya ulaştı. Finansman problemleri ve üretimde uzun zamandır yaşanan daralma şirketlerin sürdürülebilirliğini tehdit ederken, son 2 yılda mahkemelerin konkordato mesaisi katlandı.

Ekonomim’de yer alan habere göre, temmuz ayında mahkemeler 358 dosya için geçici mühlet kararı verirken, bu sayı aylık bazda rekor olarak ölçüldü. Temmuzda 139 dosya için kesin mühlet kararı verilirken, 157 dosya için de konkordatonun reddi kararı verildi. İflas kararı verilen dosya sayısı geçen ay 30 olurken, 14 dosya için de tasdik kararı alındı. Konkordatoların Ocak-Temmuz dönemine ilişkin verilerine bakıldığında ise, neredeyse geçen yılın tamamına yaklaşıldığı görülüyor. Haber Merkezi

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