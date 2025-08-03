Milletin alın terinden korkmayın

Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın grev kararının “millî güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü” gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelenmesine tepkiler devam ediyor.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, maden işçisinin grev hakkı “millî güvenlik” gerekçesiyle engellenmesinin ülkede emekçinin, alın terinin, geçim derdinin değil; sermayenin, ayrıcalıklı şirketlerin ve yandaş ihalelerin güvenliği esas alındığını belirterek, “Bugün maden işçisinin, dün cam işçisinin, evvelsi gün belediye emekçisinin hak arama mücadelesini millî güvenliğe tehdit gibi göstermek; hem hukuka, hem vicdana hem de Cumhuriyetin eşit vatandaşlık anlayışına aykırıdır. Evet bu ülkede millî güvenlik sorunu vardır ancak o sorun AKP iktidarının ta kendisidir!” dedi.

Uysal, “Grev hakkını bir lütuf değil, anayasal bir hak olarak tanımlamaktadır. Bu hakkı sistematik biçimde askıya almak, artık bir hukuk ihlali değil, bir anayasa ihlalidir. Zaten anayasa ihlali de AKP ve Erdoğan’ın pervasızca ve sıkıştıkça müracaat ettiği bir cinayet masası haline gelmiştir. İşçiye reva görülen insanca yaşam değil açlık sınırıdır!” dedi.

ANKARA - MEHMET KARA