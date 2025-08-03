"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Milletin alın terinden korkmayın

03 Ağustos 2025, Pazar 11:24
Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın grev kararının “millî güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü” gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelenmesine tepkiler devam ediyor.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, maden işçisinin grev hakkı “millî güvenlik” gerekçesiyle engellenmesinin ülkede emekçinin, alın terinin, geçim derdinin değil; sermayenin, ayrıcalıklı şirketlerin ve yandaş ihalelerin güvenliği esas alındığını belirterek, “Bugün maden işçisinin, dün cam işçisinin, evvelsi gün belediye emekçisinin hak arama mücadelesini millî güvenliğe tehdit gibi göstermek; hem hukuka, hem vicdana hem de Cumhuriyetin eşit vatandaşlık anlayışına aykırıdır. Evet bu ülkede millî güvenlik sorunu vardır ancak o sorun AKP iktidarının ta kendisidir!” dedi.

Uysal, “Grev hakkını bir lütuf değil, anayasal bir hak olarak tanımlamaktadır. Bu hakkı sistematik biçimde askıya almak, artık bir hukuk ihlali değil, bir anayasa ihlalidir. Zaten anayasa ihlali de AKP ve Erdoğan’ın pervasızca ve sıkıştıkça müracaat ettiği bir cinayet masası haline gelmiştir. İşçiye reva görülen insanca yaşam değil açlık sınırıdır!” dedi.

ANKARA - MEHMET KARA

Okunma Sayısı: 325
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UCM Başsavcısı Karim Khan, İsrail'i soruşturduğu için baskı ve tehditlerin hedefinde!

    Sanayi için alarm zilleri çalıyor - “Durum çok ciddi”

    Milletin alın terinden korkmayın

    “Ülkem Gazze’de soykırım yapıyor” - Alman Bakan: İsrail’in yaptığı “organize terör”dür

    Yoksulluk eğitimden kopuşa sebep

    Raşid el-Gannuşî, Gazze için açlık grevine başladı

    İstikbalimizi koruyalım - Çocukların suç karnesi büyüyor!

    Almanya'da Filistin'e destek eylemine sert müdahale

    Zaporijya Nükleer Santrali’nin destek tesisleri vuruldu

    İtalya, 9 Ağustos'ta Gazze'ye havadan yardıma başlayacak

    Portekiz'de son 1 haftada 264 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü

    Komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos’ta yapacak

    Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 2

    Ofis ve dükkan kiraları cep yakıyor

    Türk Kızılay'ın 1200 gıda kolisi Batı Şeria'ya ulaştı

    Tropikal fırtınalar kalp damar hastalıklarını arttırdı

    Beykoz açıklarında tekne alabora oldu: 1 kişi öldü

    Vatandaşa sırtını dönen bir kara düzen var

    Türkiye'den Suriye'ye ilk gaz akışı başladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Portekiz'de son 1 haftada 264 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü
    Genel

    İtalya, 9 Ağustos'ta Gazze'ye havadan yardıma başlayacak
    Genel

    Sanayi için alarm zilleri çalıyor - “Durum çok ciddi”
    Genel

    UCM Başsavcısı Karim Khan, İsrail'i soruşturduğu için baskı ve tehditlerin hedefinde!
    Genel

    “Ülkem Gazze’de soykırım yapıyor” - Alman Bakan: İsrail’in yaptığı “organize terör”dür
    Genel

    Raşid el-Gannuşî, Gazze için açlık grevine başladı
    Genel

    Milletin alın terinden korkmayın
    Genel

    Zaporijya Nükleer Santrali’nin destek tesisleri vuruldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.