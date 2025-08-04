Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yeryüzünü de yayıp döşedik, onda sâbit dağlar diktik ve onda hikmetle ölçülüp biçilmiş her şeyden uygun miktarda bitirdik. Hicr Suresi: 19 HADİS: Gizlice verilen sadaka Rabbin gazabını dindirir. Camiü’s-Sağir, No: 2479

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