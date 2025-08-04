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4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

04 Ağustos 2025, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yeryüzünü de yayıp döşedik, onda sâbit dağlar diktik ve onda hikmetle ölçülüp biçilmiş her şeyden uygun miktarda bitirdik.

Hicr Suresi: 19

HADİS:

Gizlice verilen sadaka Rabbin gazabını dindirir.

Camiü’s-Sağir, No: 2479

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