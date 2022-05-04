"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Yemen: Ateşkesin kalıcı hale gelmesini destekliyoruz

04 Mayıs 2022, Çarşamba 11:00
Yemen Başkanlık Konseyi, ülkede Birleşmiş Milletler (BM) girişimiyle yaklaşık bir ay önce başlatılan ateşkesin kalıcı hale gelmesini desteklediklerini belirtti.

Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Tarık Salih'in konuya ilişkin açıklaması Yemen resmi ajansı SABA'da yer aldı.

Salih, "Husi milislerin hiçbir feragatte bulunmamalarına rağmen kardeş ve dost ülkelerin kapsamlı bir ateşkese doğru atılan bir adım olarak (mevcut) ateşkesin başarıya ulaşması ve kalıcı hale gelmesi adına sarf ettikleri çabaları destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Husi milisleri, "ateşkes şartlarına uymamak ve çeşitli cephelerde ateşkes ihlallerini sürdürmekle" suçlayan Salih, ayrıca Husilerin, ağır silah ve araçları Marib'in güney cephelerine doğru harekete geçirmek ve Taiz'e yönelik ağır kuşatmayı sürdürmek için ateşkesten yararlandığını ifade etti.

Başkanlık Konseyinin barışı tesis etme konusunda istekli olduğunu vurgulayan Salih, bununla birlikte Husilerin barışa ancak güç kullanarak zorlanabileceğinin tecrübelerle sabit olduğunu kaydetti.

Husilerden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Ürdün'de taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, ateşkesin tarafların rızası doğrultusunda iki aylık sürenin ardından yenilenebileceğini kaydetmişti.

AA

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy: 24 Şubat'tan bu yana tek bir sakin ve huzurlu gün yaşamadık

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya son 24 saatte 300 askerini daha kaybetti

    5 ülke başkentini taşımak zorunda kalacak

    Filistin'den BM'ye bir çağrı daha: Gerilimi tırmandıran İsrail'e baskı uygulayın

    'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu başladı

    Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oluyor

    Şehit Talha Bahadır dualarla ebedi yolculuğuna uğurlanıyor

    Teğmen Talha Bahadır Şehit düştü

    Yemen: Ateşkesin kalıcı hale gelmesini destekliyoruz

    Mariupol'den 101 sivil daha tahliye edildi

    "Aynı hatayı tekrar yapamayız"

    Bu görüntüler yakışmadı

    Hindistan'da aşırı sıcaklık alarmı: 25 kişi öldü

    Yeni vaka sayısı 1193 oldu

    Erdoğan, 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için proje hazırlandığını açıkladı

    Papa Franciscus, Putin ile görüşmek istiyor

    Boris Johnson, Ukrayna parlamentosuna seslendi

    Şanlıurfa okuyucularımız bayramlaştı

    Ukrayna, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur'an güneşinin nurlu aynası
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hacı Bayram ve bir buçuk müridi
    Raşit YÜCEL

    Bugün bayram
    Genel

    5 ülke başkentini taşımak zorunda kalacak
    Genel

    Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oluyor
    Genel

    Şehit Talha Bahadır dualarla ebedi yolculuğuna uğurlanıyor
    Genel

    'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu başladı
    Genel

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya son 24 saatte 300 askerini daha kaybetti
    Genel

    Filistin'den BM'ye bir çağrı daha: Gerilimi tırmandıran İsrail'e baskı uygulayın
    Genel

    Bu görüntüler yakışmadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.