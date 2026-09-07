YÖK, gençleri oyalıyor mu?

DESAM Başkanı Gürkan Avcı, gelecekte karşılığı kalmayacak üniversite programlarının dondurulmasını ve eğitim sisteminin yapay zekâ çağına göre yeniden düzenlenmesini istedi.

ANKARA - MEHMET KARA

Demokrasi ve Eğitim Etütleri Stratejik Araştırma Merkezi (DESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), YÖK (Yükseköğretim Kurulu) ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu’nun yanlış ve vizyonsuz politikaları sebebiyle gençlerin gelecekte hiçbir karşılığı olmayan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında; diploma ve sertifika programlarında, boş yere zaman ve para harcadığını söyledi.

YAPAY ZEKÂ YÜZLERCE MESLEĞİ YOK ETTİ

Türkiye’nin insanlık tarihinin en sert kırılma noktalarından birinde durduğunu, yapay zekâ, blockchain, robotik ve otonom sistemler önümüzdeki on yılda yüzlerce mesleği tamamen yok edeceğini ileri süren Avcı, “Temel analitik işlerden rutin ofis ve kas gücü gerektiren görevlere kadar ki birçok öğretmenlik alanına kadar yüzlerce meslek ya ortadan kalkacak ya da köklü biçimde dönüşecek. Millî Eğitim Bakanlığı, YÖK, üniversitelerimiz ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu ne yazık ki bu dönüşüme hazırlıksız yakalanmış durumda; hatta bu büyük dönüşümü ve evrilmeyi idrak etmekten bile uzak. 25 yıllık Ak Parti iktidar döneminde eğitim sistemimiz, yükseköğretim kurumlarımız ve istihdam politikalarımız, geleceğin gerçeklerine değil, dünün saplantılarına göre şekillendirilmeye devam ediyor” dedi.

GELECEĞİ OLMAYAN BÖLÜMLERLE GENÇLER MEŞGUL EDİLİYOR

Buna rağmen, Yükseköğretim Kurulu’nun hâlâ, yarın karşılığı olmayacak lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını peş peşe açmaya devam ettiğini söyleyen Avcı, “Geleceği olmayan programları kapatmayarak gençlerimizi diploma mezarlığına gömüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

TRENİ KAÇIRMAYALIM

Avcı, Türkiye’nin yapay zekâ devrimini yöneten ülkeler arasında yer alması gerektiğini belirterek, eğitim sisteminin bilimsel veriler ışığında yenilenmesi ve geleceği olmayan programların kapatılması çağrısı yaptı.