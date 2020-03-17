Yemen'de çatışmalar yaşandı

Yemen ordusuna bağlı güçler, Husi militanların saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı. Husiler ise ordu güçlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Yemen'de ordu güçleri ile Husi militanlar arasında ülkenin batısındaki Hudeyde'de şiddetli çatışmalar yaşandı. Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçlerinden yapılan açıklamada, Hudeyde'nin Es-Salih bölgesinde Husilerin ordu güçlerine ait mevzilere ağır silahlarla saldırdığı ve şiddetli çatışmalar çıktığı belirtildi. Çatışmalarda Husilerden onlarca ölü ve yaralı olduğu ifade edilen açıklamada, sayıya ilişkin bilgi verilmezken, Husilerin çatışmalar sonucu geri çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı. Ordu güçlerinin kayıplarına ilişkin açıklama yapılmazken, ordunun Beyt el-Fakih ilçesinde Husilere ait 3 silah deposunu imha ettiği kaydedildi. AA

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