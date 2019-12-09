Yılda 300 milyarlık gıda atığı

Gıda Kurtarma Derneği’nin düzenlediği “Gıdanı Kurtar İstanbul Çalıştayı”nda Fazla Gıda CEO’su Olcay Silahlı, Türkiye’nin, fazla gıdanın yüzde 98’ini gömdüğünü, bunun da yıllık 300 milyar TL gıda atığına tekabül ettiğini belirtti.

Gıda Kurtarma Derneği’nin “Gıdanı Kurtar” projesi kapsamında düzenlediği, gıda israfının tüm yönleriyle ele alındığı ve tüm sektörlerin bir araya geldiği Gıdanı Kurtar İstanbul Çalıştayı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan çalıştaya protokol sunuşlarıyla katıldı. İstanbul’da gerçekleştirilen, kamu, özel ve sivil toplum sektöründen üst düzey katılımın gerçekleştiği çalıştayda, Türkiye’nin hâlihazırda var olan gıda israfı sorunu tüm yönleriyle ele alındı.

Fazla gıdanın yüzde 98’i gömülüyor

Gıda Kurtarma Derneği’nin düzenlediği İstanbul çalıştayında açılış konuşmalarının ardından özel sektörün iyi uygulama örnekleri kürsüde yer aldı. BM 2030 Hedefleri çerçevesinde dünya çapında desteklenmek üzere seçilen ve iş ortaklarının atık kaynaklı karbon salınımını minimum yüzde 50 azaltmak için teknolojik çözümler üreten sosyal girişim Fazla Gıda, perakende sektörünün devi Migros ve global markasıyla 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Nestle Türkiye iyi örnek uygulamaları sunumlarıyla gıda israfının önlenebileceğine umut ışığı oldular. Fazla Gıda CEO’su Olcay Silahlı, Türkiye’nin, fazla gıdanın yüzde 98’ini gömdüğünü, bunun da yıllık 300 milyar TL gıda atığına tekabül ettiğini belirtti. Silahlı, Türkiye’de 16 milyon kişinin de açlık sınırının altında yaşadığını ve Fazla Gıda olarak, 2017’den bugüne 36 şehirde 14 milyon kilo gıda bağışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Su krizi kapıda

Savunuculuk konusunda kampanya örneği olarak “Yarının Suyu” sunumunu gerçekleştiren Reckitt Benckiser Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, Türkiye’nin 2030’da su fakiri bir ülke olacağını belirtti. Bayar, İstanbul’da bir bireyin günlük su tüketiminin 190 litre olduğuna değinirken, su krizinin sadece 11 yıl uzaklıkta olduğunu ifade etti. Moderatörlüğünü Fazla Gıda Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Güven’in yaptığı “Tedarik Zinciri Kaynaklı İsrafın Önlenmesi” isimli günün ikinci panelinde tedarik zincirinin, özellikle de soğuk zincirinin gıda atığını önlemedeki önemi vurgulandı.