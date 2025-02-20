Zelenskiy'e Musk'tan "seçim" çağrısı - Trump: Zelenskiy seçimlere gitmeyen diktatör

Amerikalı milyarder iş insanı ve Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "Ukrayna halkının iradesini temsil etmek" için seçimlere gitmesi çağrısında bulundu.

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Musk, X hesabından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e yönelik paylaşımında, "Zelenskiy, basın özgürlüğünü yeniden tesis etmedikçe ve seçimleri iptal etmeyi bırakmadıkça Ukrayna halkının iradesini temsil ettiğini iddia edemez." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile ilgili son açıklamasında savaşı Zelenskiy'nin başlattığını ve daha sonra durdurmak için hiçbir şey yapmadığını savunmuştu.

Trump, Zelenskiy için, "Seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullanmıştı.

“Zelenskiy bir Amerikalı gazeteci öldürdü” paylaşımı

Öte yandan Musk, paylaşımının altına bir sosyal medya hesabı tarafından yapılan ve Ukrayna’ da yaşamını kaybeden ABD’li gazeteci Gonzalo Lira’nın Kiev yönetimi tarafından öldürüldüğü iddiasına destek verdi.

Musk, paylaşıma yanıt olarak “Zelenskiy, ABD’li bir gazeteciyi öldürdü.” ifadesini kullandı.

ABD’li gazeteci Tucker Carlson Ocak 2024’te, Lira’nın Ukrayna’da “gözaltındayken” hayatını kaybettiğini iddia etmişti.