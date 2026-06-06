Zelenskiy: Putin savaşı bitirmek istemiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı bitirmek istemediğini söyledi.

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı’na hitaben açık mektuba, Putin’in cevabını değerlendirdi. Rusya’nın savaşı seçtiğini savunan Zelenski, şu ifadeleri kullandı: “Rus tarafı maalesef yine savaşı seçiyor, bugünkü cevabı herkes duydu. Zayıf bir cevap. (Putin) Savaşı bitirmek istemiyor. Bence dünyadaki birçok kişi bu cevaptan hayal kırıklığına uğradı. Hiçbir şeyi değiştirmek istemiyor, sadece kendisinin ve ondan para alanların savaşı sevdiğini kabul etmek istemiyor, bugün herkes çok gülümsüyordu.” AA

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