İsrail, İsveç’te protesto edildi

İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi, İsveç’in başşehri Stockholm’de düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı’nda toplanan eylemciler, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze ve Lübnan’ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi.

Gösteriye katılan “Adil Bir Barış İçin Avrupalı Yahudîler (European Jews for a Just Peace)” örgütünün başkanı, Yahudî asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, “Bizler buradayız; Yahudîler, Müslümanlar, Hristiyanlar ve inanmayanlar olarak bir aradayız. Çünkü bu durum din ya da etnik kökenle ilgili değil, uluslararası hukuk ve Cenevre Sözleşmesi ile ilgilidir. Bunlar, savunmak istediğimiz ilkeler. İfade özgürlüğümüzü, eylem yapma özgürlüğümüzü ve tüm dünyadaki insanların haklarını, kendi devletine sahip olma, kendi durumunu, ülkesini, coğrafî bölgesini ve geleceğini özgürce belirleme hakkını savunmak istiyoruz” dedi.