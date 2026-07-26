Batı Şeria’da İsrail şiddeti tırmanıyor

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail ordusunun destek verdiği Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddeti tırmanıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ve yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 16 bölgede baskın, ateş açma, darbetmenin yanı sıra ev, mülk ve tarım arazilerini yakarak saldırılar düzenledi. Saldırılar çoğunlukla Batı Şeria’nın kuzeyinde yoğunlaştı. Nablus kenti ile Tel, Sırra, Urif, Beyt Furik, Salim ve Irak Burin belde ve köylerini kapsayan 7 bölge hedef alındı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kalkilya kenti ve yakınlarındaki Cit, Ferata, İmatin köylerini, Salfit kenti ve ona bağlı Deyr İstiyye, Deyr Balut köylerini ve Cenin’in Aba eş-Şarkiyye köyüne saldırılar düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria’daki saldırıları hakkında, “Silahlı İsrailliler, Batı Şeria’da masum Filistinlilere karşı ölümcül saldırılarını artırıyor. Liderleri, açıkça ‘Gazzeleştirme’den (Gazification) bahsediyor” değerlendirmesini yaptı.