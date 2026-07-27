Kana susamış canavarlar!

İsrailli milletvekili Gilad Kariv, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, işgal altındaki Batı Şeria’da üçüncü intifadanın çıkmasını istediğini belirtti.

Kariv, sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’daki durumu yatıştırmak yerine alevlendirmek istediğini öne sürdü. Kariv, Netanyahu ile Smotrich’in Batı Şeria’da üçüncü bir intifada istediğini, Smotrich’in açıkça “Yahuda ve Samara’da (Yahudilerin Batı Şeria’ya verdiği isim) savaş istiyorum” dediğini yazdı.

Kariv şöyle devam etti: “Burada (İsrail’de) bizi kasıtlı olarak üçüncü bir intifadaya doğru iten bir grup var. Netanyahu bunu siyasi nedenlerle yapıyor. Smotrich de bunu kendi planının bir parçası olduğu için yapıyor.” Batı Şeria’nın aylardır patlamanın eşiğinde olduğunu dile getiren Kariv, Netanyahu hükümetinin İsrailliler ve Filistinliler arasında artan bir gerilime sebep olmak için kasıtlı bir çaba sarf ettiğini öne sürdü. Kariv, son olarak “Görevimiz bu çılgınlığı durdurmak ve daha fazla kan dökülmesini ve can kaybını önlemektir” ifadesini kullandı.

