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27 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Asgari ücret, geçim ücretine dönsün

26 Temmuz 2026, Pazar 23:36
TÜRK-İŞ, bölgesel asgari ücret taleplerine tepki göstererek, asıl gündemin asgari ücretin geçim ücreti seviyesine çıkarılması olması gerektiğini belirtti

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bazı işverenlerin asgarî ücretin bölgesel olarak belirlenmesi yönünde taleplerinin olduğu anımsatılarak, bu talebin iyi niyetli olmadığı, daha fazla kazanma hırsından kaynakladığı savunuldu.

Bölgesel asgarî ücretin 1960’lı yıllarda denendiği ancak olumsuz sonuçlara yol açtığına işaret edilen açıklamada, “1974’te ulusal düzeyde asgarî ücret tespit sistemine geçildi. Şimdi bu konunun yaklaşık 60 yıl sonra tekrar gündeme getirilmesinin işçilere bir fayda sağlamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz.” ifadesi kullanıldı.

“Bölgesel asgari ücret ülkeye zarar verir”

Açıklamada, bir grup işverenin, bölgesel asgarî ücret uygulamasını yeniden gündeme taşıdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Bölgesel asgarî ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak, işçiye de emekçiye de ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken, asgarî ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir. Hayatını emeğiyle sürdüren herkesin bölgesel asgarî ücret planlarına karşı durması gerekiyor. Bölgesel asgarî ücret, başta işçi ve emekçiler arasında olmak üzere tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek, gerilimleri artırabilecek ve toplumsal huzuru zedeleyebilecek son derece riskli bir öneridir. Bu öneride bulunanlar ise art niyetlidir.”

 

AA

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