İspanya’dan Trump’ı kızdıracak hamle

İspanya’daki bankalar, tüketicilerin banka hesaplarından mağazalara doğrudan temassız ödeme yapabilmesini sağlayacak yeni bir ödeme sistemini devreye alırken, bu düzenleme, ABD merkezli Visa ve Mastercard gibi aracı ödeme sistemlerini devre dışı bırakacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık 40 İspanyol bankasının ortak girişimi olan Bizum platformu, bugüne kadar ağırlıklı olarak kişiler arası anlık para transferlerinde kullanılıyordu. Bizum Pay sistemiyle kullanıcılar, artık banka hesaplarından mağazalardaki POS cihazlarına doğrudan temassız ödeme yapabilecek. Böylece ödemeler herhangi bir aracı kurum olmadan doğrudan kullanıcının banka hesabından mağazanın hesabına transfer edilecek. Yeni sistemle işlemlerin ABD merkezli Visa ve Mastercard gibi aracı ödeme sistemleri üzerinden gerçekleşmesi gerekmeyecek. Söz konusu adım, yalnızca teknik bir yenilik olarak görülmüyor. Avrupa’da son dönemde ABD’li ödeme altyapılarına bağımlılığın azaltılması yönündeki tartışmalar hız kazanırken, Visa ve Mastercard’ın Avrupa’daki kartlı ödemelerin büyük bölümünü kontrol etmesi “stratejik bağımlılık” olarak değerlendiriliyor. AA

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