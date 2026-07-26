"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

İspanya’dan Trump’ı kızdıracak hamle

26 Temmuz 2026, Pazar 23:39
İspanya’daki bankalar, tüketicilerin banka hesaplarından mağazalara doğrudan temassız ödeme yapabilmesini sağlayacak yeni bir ödeme sistemini devreye alırken, bu düzenleme, ABD merkezli Visa ve Mastercard gibi aracı ödeme sistemlerini devre dışı bırakacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık 40 İspanyol bankasının ortak girişimi olan Bizum platformu, bugüne kadar ağırlıklı olarak kişiler arası anlık para transferlerinde kullanılıyordu. Bizum Pay sistemiyle kullanıcılar, artık banka hesaplarından mağazalardaki POS cihazlarına doğrudan temassız ödeme yapabilecek.

Böylece ödemeler herhangi bir aracı kurum olmadan doğrudan kullanıcının banka hesabından mağazanın hesabına transfer edilecek. Yeni sistemle işlemlerin ABD merkezli Visa ve Mastercard gibi aracı ödeme sistemleri üzerinden gerçekleşmesi gerekmeyecek. Söz konusu adım, yalnızca teknik bir yenilik olarak görülmüyor. Avrupa’da son dönemde ABD’li ödeme altyapılarına bağımlılığın azaltılması yönündeki tartışmalar hız kazanırken, Visa ve Mastercard’ın Avrupa’daki kartlı ödemelerin büyük bölümünü kontrol etmesi “stratejik bağımlılık” olarak değerlendiriliyor.

AA

Okunma Sayısı: 389
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Doğu Türkistan’da vitrinin arkasına bakın!

    Ev sahibi olmak hayal oldu

    11 yaşındaki Hasan 2,5 ayda Hafız oldu

    İran: Ukrayna'nın gemi saldırısı cevapsız kalmayacak

    "Ukrayna, batı kısmındaki toprakları kaybedecek"

    İspanya’dan Trump’ı kızdıracak hamle

    Asgari ücret, geçim ücretine dönsün

    Batı Şeria’da İsrail şiddeti tırmanıyor

    İşgalciler mülklere ve ambulansa saldırdı

    Güle güle Joshua

    “Erzurum’un Ayasofyası” ibadete açıldı

    Çocuk işçi sayısı artıyor

    Savaş bitiyor mu?

    İsrail, İsveç’te protesto edildi

    Batı Şeria da “Gazze” olmasın

    Türkiye ev sahibi olmada gerilerde kaldı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Bu anlayış utansın

    Vatandaşlar zamlara tepkili: Arabaya binemez olduk

    UCM siyonizme boyun eğdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ev sahibi olmak hayal oldu
    Genel

    11 yaşındaki Hasan 2,5 ayda Hafız oldu
    Genel

    Doğu Türkistan’da vitrinin arkasına bakın!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.