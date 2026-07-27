NYT: Trump, İran savaşından çıkış yolu arıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik savaşta başlangıçta belirlediği hedeflere ulaşamadığı ve yönetimin çatışmanın geleceğine ilişkin yeni bir yol arayışına girdiği öne sürüldü.

The New York Times gazetesinin analizine göre, Trump yönetimi beş aydır süren çatışmalarda İran’ın nükleer programını durdurma ve Tahran yönetimini değiştirme hedeflerini gerçekleştiremezken, savaşı tırmandırmak ile geri çekilmek arasında sıkışmış durumda. Analizde, Trump’ın önünde askerî operasyonları genişletmek, ekonomik baskıyı artırmak veya zafer ilan ederek geri çekilmek olmak üzere üç temel seçenek bulunduğu belirtildi. Ancak bu seçeneklerin hiçbirinin yönetim açısından cazip olmadığı ifade edilirken, savaşın uzamasının hem ABD’nin askerî kapasitesi hem de küresel enerji piyasaları üzerindeki riskleri artırdığı, Trump’ın ise itibarını koruyabileceği bir çıkış yolu bulmakta zorlandığı değerlendirildi. Haber Merkezi

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