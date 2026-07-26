Miçotakis: “Yan yana yaşamak zorundayız”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan’da yayın yapan OPEN TV’ye verdiği röportajda, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İki ülke basınında yer alan bazı haberlerin gerilimi gereksiz şekilde artırdığını belirten Miçotakis, “Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı. Türk ve Yunan halklarının iyi ilişkiler istediğini söyleyen Miçotakis, iki ülke arasında çözüm bekleyen meselelerin bulunduğunu ancak bunun sürekli kriz ve gerilim atmosferi üretmeyi gerektirmediğini ifade etti. Haber Merkezi Haber Merkezi

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