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Çocuk işçi sayısı artıyor

26 Temmuz 2026, Pazar 21:32
Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre çocuk işçiliğinin son beş yılda yaklaşık yüzde 57 arttığını belirtti

Yetişkinlerin yaşadığı geçim sıkıntıları çocukları da olumsuz etkiliyor. Mevcut ekonomik şartlar, çocukların eğitim alma ve tatil yapma imkanlarını her geçen gün düşürüyor. Aile geçimine destek olmak için çalışan çocukların sayısı artıyor. 

15-17 YAŞ GRUBUNDAN 970 BİN GENÇ KAYITLI İŞÇİ

Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet’e konuşan Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre çocuk işçiliğinin son beş yılda yaklaşık yüzde 57 arttığını belirtti. Foggo, “Bugün yoksulluk şartlarında yaşayan 15-17  yaş grubundaki çocukların 970 bini kayıtlı işçi olarak istihdam edilirken, 504 bin çocuk da Meslekî Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında çalışıyor. Kayıt dışı çalıştırılan çocuklar ise bu sayıya dahil değil” dedi.

ÇOCUKLARIN TERCİHİ DEĞİL

Sosyal hakların, çocuğu eğitimde tutacak biçimde tasarlanması gerektiğini söyleyen Foggo aksi takdirde okul terklerinin kaçınılmaz bir durum olduğunu vurguladı.  “Yıllardır tanıdığım bir lise öğrencisi, annesi işsiz kaldığında okulu bırakıp çalışmaya başlamıştı. İki kardeşinin eğitimine devam edebilmesi için kendi eğitiminden ve hayallerinden vazgeçmişti. Bu hikâye ne yazık ki istisna değil aksine binlerce çocuğun ortak hikâyesi” şeklinde konuşan Foggo, derin yoksulluk ve politikasızlığın çocukları çalışmaya zorladığını ifade etti.

TÜİK VERİLERİ ARTIŞI GÖSTERİYOR

TÜİK’in 2024 ‘Türkiye’deki Çocuklar’ araştırmasına göre çocukların bir haftalık tatil masrafını karşılayabilen aile oranı yüzde 51’de kaldı. Aynı araştırmada evlerinden uzak bir yerde bir haftalık tatil yapamayan çocuk oranı ise yüzde 22.2 olarak tespit edildi. TÜİK’in İstatistiklerle Çocuk Bilgi Dökümanında, 2022’de 15 ve 17 yaş arası iş gücüne katılan çocuk oranı yüzde 18.7 iken, bu oran 2025 yılında yüzde 25.5’e çıktı. Öte yandan 5 ve 17 yaş arasındaki çocukların iş gücüne katılım oranının 2019’dan sonra TÜİK tarafından paylaşılmaması dikkat çekti.

 

AA

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