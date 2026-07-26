Güle güle Joshua

İngiltere’de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak dayanışma kampanyası başlatan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), İstanbul’daki cami ziyaretlerini tamamladı.

İstanbul gezisinin cuma günkü kısmında Şişli Hasan Zeynep Camii Diyanet Gençlik Merkezi Kur’an Kursu’nu, Eyüp Sultan Camii’ni ve Taksim Camii’ni ziyaret eden Joshua, üzerinde “Cake Not Hate” (Nefret etme, kek yap) yazılı çantayla, insanlara kek ikram etti. Taksim Camii’nde açıklamada bulunan baba Dan Harris, dünya genelinde 150’den fazla camiyi ziyaret ettiklerini söyleyerek, “Müslüman dünyasında öncü bir ülke olan Türkiye’yi ziyaret etmek bu kampanya için adeta bir zirve noktası oldu” dedi. AA

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