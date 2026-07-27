11 yaşındaki Hasan 2,5 ayda Hafız oldu

Geçen yıl Eylül ayında Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur’ân Kursu’nda eğitim almaya başlayan 5. sınıf öğrencisi Hasan Keleş, Ocak ayında Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlemeye başladı.

Kısa sürede ezber yaptığı fark edilen Keleş, Ramazan ayının da içinde bulunduğu dönemde günlük ezberini 20 sayfaya kadar çıkardı. Üstün gayretiyle 2,5 ayda hafızlığını tamamlayan Keleş, kendisine destek veren hocalarına ve ailesine teşekkür etti. Hafızlığını daha da geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, ileride yazılım mühendisi olmayı istediğini sözlerine ekledi. Haber Merkezi

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