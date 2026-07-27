Ev sahibi olmak hayal oldu

UN-Habitat Dünya Kentler Raporu 2026 verilerine göre Türkiye’de ortalama bir ev satın alabilmek için 12,6 yıllık gelir gerekiyor. Türkiye bu oranla 183 ülke arasında 136’ncı sırada yer aldı.

Visual Capitalist’in, UN-Habitat Dünya Kentler Raporu 2026 verilerinden hazırladığı analiz, ortalama bir hanenin ev sahibi olabilmesi için kaç yıllık gelir biriktirmesi gerektiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye’de bir konut satın alabilmek için ortalama 12,6 yıllık gelir gerekiyor. Bu değer, Türkiye’yi dünya genelinde 183 ülke arasında 136’ncı sıraya yerleştiriyor.

En zor ülkeler belli oldu

Rapora göre konut satın almanın en zor olduğu ülke, 70,2 yıllık gelir gerektiren Suriye oldu. Suriye’yi Hong Kong (61,2), Nepal (59), Venezuela (54,4), Küba (53,5), Etiyopya (49,7), Çin (47,8), Sri Lanka (37,7), Arjantin (33,1) ve Rusya (30,8) takip etti. Türkiye ise 12,6 yıllık gelir oranıyla Malezya (12,5), Brezilya (12,2), Meksika (11,9) ve Kazakistan’ın (11,8) bulunduğu grupta yer aldı.

En kolay Avrupa’da alınıyor

Konut edinmenin en kolay olduğu ülkeler ise ağırlıklı olarak Avrupa’da bulunuyor. Lüksemburg’da ortalama bir konut için 3,5 yıllık gelir yeterli olurken, Japonya’da 3,7, İsviçre’de 3,9, Almanya’da 4,0 ve Avusturya’da 4,1 yıllık gelir gerekiyor.

Ev almak için 60 yıl çalışmak gerekiyor

Nefes yazarı Murat Muratoğlu da Birleşmiş Milletler verilerine dikkat çeken yazısında “Türkiye’de ev sahibi olmak eskiden bir hayaldi… Şimdi hayalini kurmak bile pahalı…” dedi. Muratoğlu “Gerçek hayatta çok ama çok iyi niyetle bir ailenin gelirinin yüzde 10-20’sini biriktirebildiğini düşünürsek, ev almak için gereken süre 60 yılı geçiyor. Yani genç yaşta başlarsanız mezarınıza yakın bir yerde tapuyu teslim ederler artık. Türkiye genelinde ortalama 100 metrekarelik bir evin fiyatı yaklaşık 4.8 milyon lira… İstanbul’da aynı evin fiyatı 8 milyon liraya yaklaşıyor. Peki ortalama ücretli çalışanın yıllık geliri ne kadar? Yaklaşık 379 bin lira… Açıklanan bu valla… Düşünün ya… İnsan evladı bütün maaşını biriktirse, suyu çeşmeden içip parktaki bankta yaşasa yine yetişemiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul - Mehtap Y. Yükselten