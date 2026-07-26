“Erzurum’un Ayasofyası” ibadete açıldı

“Erzurum’un Ayasofyası” olarak adlandırılan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Fetih Camisi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı merasimle yeniden ibadete açıldı.

Yakutiye Belediyesi tarafından 1996-1997 yıllarında onarılarak ibadete açılan caminin kapsamlı restorasyon ihtiyacı 2023’te Erzurum Valiliğince tespit edildi. Dönemin valisi olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla yapı için hazırlanan rölöve, restitüsyon, restorasyon ve mühendislik projeleri, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı. Yaklaşık bir yıl süren restorasyon çalışmalarına 5 Eylül 2024’te yer teslimiyle başlandı. Bu doğrultuda tarihi yapının taşıyıcı sistemi güçlendirilerek rijitliği arttırıldı, deprem davranışını iyileştirmeye yönelik mühendislik uygulamaları gerçekleştirildi. AA

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