"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2026 PAZAR - YIL: 57

İşgalciler mülklere ve ambulansa saldırdı

26 Temmuz 2026, Pazar 21:38
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus şehrine bağlı Urif köyünde Filistinlilerin mülklerini ateşe verdi ve bir ambulansa saldırdı.

Etrafı yerleşim birimiyle çevrili Nablus şehrine bağlı Tel ve Sarra kasabalarında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı saldırıların ardından İsrailliler bu kez de güneydeki Urif köyüne baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre saldırgan İsrailliler, Urif köyünde bir taş kırma aracının ekipmanlarını ateşe verdi ve köydeki bazı evleri kundaklamaya çalıştı. Öte yandan İsrailliler, Nablus-Ramallah yolu üzerindeki Zater Askeri Kontrol Noktası’nda bir ambulansa saldırdı ve lastiklerini kesti.

İstanbul-aa

***

İsrailli dernekten ambulans uyarısı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın pek çok noktasında barikatlar ve askerî kontrol noktaları kurmasının ambulansların hastalara ulaşmasını engellediği belirtildi.

İsrail’deki İnsan Hakları İçin Doktorlar Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, ambulansların, kurulan askerî kontrol noktaları ve giriş-çıkışlara getirilen kısıtlamalar sebebiyle hasta ve yaralılara ulaşamadığı kaydedildi. Askeri kontrol noktaları sebebiyle Nablus’a bağlı köylerin dış dünya ile bağlantısının kesildiğini vurgulayan dernek yetkilileri, bu kısıtlamaların acil tıbbî yardım hizmeti üzerinde “benzeri görülmemiş” bir etki oluşturduğunu ifade etti.

Kudüs-aa

AA

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşgalciler mülklere ve ambulansa saldırdı

    Güle güle Joshua

    “Erzurum’un Ayasofyası” ibadete açıldı

    Çocuk işçi sayısı artıyor

    Batı Şeria da “Gazze” olmasın

    Türkiye ev sahibi olmada gerilerde kaldı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Bu anlayış utansın

    Vatandaşlar zamlara tepkili: Arabaya binemez olduk

    UCM siyonizme boyun eğdi

    805 binden fazla kontenjan adaylarını bekliyor

    LGS tercihlerinde yarın son gün - Sonuçlar, 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek

    Antalya-Manavgat'ta bir araç uçuruma yuvarlandı: 5 kişi öldü

    ‘Sıfır net’ te artış %64

    Miçotakis: “Yan yana yaşamak zorundayız”

    “Sistem konuşmayan şahıslar istiyor”

    Akın Gürlek’ten 'AHBAP' ve ‘Alo Adalet’ açıklaması

    “Doğruluk ve adaletten ayrılmayın”

    Suriye’deki feci kazada 2 otobüs çarpıştı: 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

    Rusya'da benzin ihracatı yasağı devam edecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    805 binden fazla kontenjan adaylarını bekliyor
    Genel

    Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Bu anlayış utansın
    Genel

    UCM siyonizme boyun eğdi
    Genel

    Vatandaşlar zamlara tepkili: Arabaya binemez olduk
    Genel

    Antalya-Manavgat'ta bir araç uçuruma yuvarlandı: 5 kişi öldü
    Genel

    Türkiye ev sahibi olmada gerilerde kaldı
    Genel

    Akın Gürlek’ten 'AHBAP' ve ‘Alo Adalet’ açıklaması
    Genel

    Batı Şeria da “Gazze” olmasın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.