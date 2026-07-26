İşgalciler mülklere ve ambulansa saldırdı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus şehrine bağlı Urif köyünde Filistinlilerin mülklerini ateşe verdi ve bir ambulansa saldırdı.

Etrafı yerleşim birimiyle çevrili Nablus şehrine bağlı Tel ve Sarra kasabalarında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı saldırıların ardından İsrailliler bu kez de güneydeki Urif köyüne baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre saldırgan İsrailliler, Urif köyünde bir taş kırma aracının ekipmanlarını ateşe verdi ve köydeki bazı evleri kundaklamaya çalıştı. Öte yandan İsrailliler, Nablus-Ramallah yolu üzerindeki Zater Askeri Kontrol Noktası’nda bir ambulansa saldırdı ve lastiklerini kesti.

İstanbul-aa

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İsrailli dernekten ambulans uyarısı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın pek çok noktasında barikatlar ve askerî kontrol noktaları kurmasının ambulansların hastalara ulaşmasını engellediği belirtildi.

İsrail’deki İnsan Hakları İçin Doktorlar Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, ambulansların, kurulan askerî kontrol noktaları ve giriş-çıkışlara getirilen kısıtlamalar sebebiyle hasta ve yaralılara ulaşamadığı kaydedildi. Askeri kontrol noktaları sebebiyle Nablus’a bağlı köylerin dış dünya ile bağlantısının kesildiğini vurgulayan dernek yetkilileri, bu kısıtlamaların acil tıbbî yardım hizmeti üzerinde “benzeri görülmemiş” bir etki oluşturduğunu ifade etti.

Kudüs-aa