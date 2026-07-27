Güney Kore'de eski Devlet Başkanı'na tecilli 18 ay hapis cezası

Güney Kore'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u 2022'deki seçim kampanyası sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunarak seçim yasasını ihlal etmekten 18 ay tecilli hapis cezasına çarptırdı.

Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un Mart 2022'de yapılan devlet başkanlığı seçimi öncesinde Halkın Gücü Partisinin (PPP) devlet başkanı adayı olarak kamuoyuna gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunduğuna hükmetti. Mahkeme, Yoon'a 18 ay hapis cezası verdi, cezanın infazını 3 yıl süreyle erteledi. Yoon'un avukatları kararda çok sayıda hukuki hata bulunduğunu savunarak kararı temyize götüreceklerini açıkladı. Kararın temyiz sürecinin ardından kesinleşmesi ve Yoon'un en az 1 milyon won (yaklaşık 31 bin TL) para cezası ya da hapis cezası alması halinde, Halkın Gücü Partisinin, Yoon'un 2022 seçimlerini kazanmasının ardından kampanya giderleri için ödenen 39,7 milyar wonu (yaklaşık 1,2 milyar TL) iade etmesi gerekecek. Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis'in bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı. Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı. AA

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