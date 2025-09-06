"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Çok partili siyasî hayat sona mı eriyor?

06 Eylül 2025, Cumartesi
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin kararı “tamamen hukuka aykırı” buldu. Boyunsuz’a göre bu karar, Türkiye’de millî iradeyi devre dışı bırakma riski taşıyor ve çok partili siyasî hayatın fiilen sona ermesi anlamına geliyor.

Fayn Press’te yer alan röportajda Boyunsuz, “Millî irade aşağıdan yukarıya siyasî partiler aracılığıyla tecelli eder. Dolayısıyla demokratik hukuk devletlerinde partileri devlet tayin etmez, edemez. Partilerin serbestçe kendi tabanlarından üyelere, üyelerden delegelere, delegelerden yönetimin belirlenmesine uzanan zincirini kırıp yönetici tayin etmeye başladığınız zaman devlet müdahale ediyor demektir” dedi. Prof. Dr. Boyunsuz, bu kararın yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de demokratik haklarını tehdit ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Yarın öbür gün bizim çocuklarımızın bu ülkede hukukun katresini bulabilmesini istiyorsak bu hukuksuzluğu insanlara anlatma borcu içindeyiz.”

