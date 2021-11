4 kişiden 3’ü bir üniversiteye yerleşemedi

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Liseden yeni mezun olan ve üniversite giriş sınavına başvuran her dört kişiden üçünün bir üniversiteye yerleşememesi, üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur” dedi.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM) tarafından hazırlanan Yükseköğretime Bakış 2021: İzleme ve Değerlendirme Raporu’nun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yalçın, “Akademik bilgileri diğerlerine göre daha taze olmasına rağmen liseden yeni mezun olan ve üniversite giriş sınavına başvuran her dört kişiden üçünün bir üniversiteye yerleşememesi, üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur” dedi.

Kovid-19 salgını sebebiyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi ve bunların etkileriyle birlikte yükseköğretimde yaşanan değişimlerin ele alınmasının daha da önemli hâle geldiğini kaydeden Yalçın, “Salgın döneminde yaşanan değişimlerin uzun ve kısa vadedeki etkileri hâlâ belirsizliğini korurken, yaşanan bu değişimlerin yükseköğretim sistemine olan etkileri güncel verilerle ortaya konulmalı ve uzun vadede karşımıza çıkması muhtemel sorunların olumsuz etkilerine yönelik politikalar geliştirilmelidir” şeklinde konuştu.

BAŞVURAN EN YÜKSEK, YERLEŞEN EN DÜŞÜK

Her dört kişiden üçünün bir üniversiteye yerleşememesinin düşündürücü olduğunu bildirilen raporda şöyle denildi: “2021 yılında ÖSYS’ye başvuran aday sayısı (2 milyon 607 bin 903), son on yıldaki en yüksek aday sayısı iken, yerleşen aday sayısı (815 bin 375) ise son on yıldaki en düşük yerleşen aday sayısıdır. Buna ilâveten, 2021 yılında lise son sınıfta üniversite giriş sınavına başvuran her dört öğrenciden biri bir yükseköğretim programına yerleşmiştir. Akademik bilgileri diğerlerine göre daha taze olmasına rağmen liseden yeni mezun olan ve üniversite giriş sınavına başvuran her dört kişiden üçünün bir üniversiteye yerleşememesi, üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. 2021 yılında 389 bin 228 ön lisans kontenjanının ilk ve ek yerleştirmeler sonucunda 24 bin 405’i boş kalmıştır.”

AVRUPA’DAN ÖĞRENCİLERİN SADECE YÜZDE 6’SI GELDİ

2019/20 öğretim yılı itibarıyla Türkiye’de öğrenim gören uluslar arası öğrencilerin sadece yüzde 6’sının Avrupa Birliği üyesi ülkelerden geldiği ifade edilen raporda, doktora mezun sayısında 2020 yılında bir önceki yıla göre çok sert bir düşüş gerçekleştiği bildirildi.