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5 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Can Kardeş Ocak sayısı çıktı: Taze bir başlangıç

05 Ocak 2021, Salı 01:18
Can Kardeş, yeni yılın ilk sayısı ile 7’den 70’e çocuk olan okurlarıyla taze bir başlangıç yapıyor.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

Can Kardeş, yeni yılın ilk sayısı ile 7’den 70’e çocuk olan okurlarıyla birlikte olmaya devam ediyor.  Üstelik yeni bir muhteva ve boyutuyla raflarda yerini alırken bir de sürprizi var: Can Kardeş Takvimi. Dergi her yıl olduğu gibi bu yıl da duvar takvimi vererek okurlarını sevindiriyor. Genç çizer Ravzanur Güleçyüz’ün titizlikle hazırladığı bu takvim duvarlarınızı süsleyecek. 

ENERJİMİZİ TASARRUF EDELİM

Dergi yine dopdolu muhtevası ile göz dolduruyor. Kapak konusunu “Enerji tasarrufu Haftası” münasebetiyle köşesine taşıyan Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, “Enerjimizi Tasarruflu Harcayalım” diyor. Yazıda, enerji kaynaklarının ancak üretimle olabileceğini, ihtiyaç dışındaki enerjinin israf olduğunu ve kalkınmanın yolunun da enerjiyi tasarruf etmekle mümkün olabileceğinin altını çiziyor.

Hikâyeci Mehtap Yıldırım, Damlaya Damlaya Göl Olur başlıklı hikâyesinde enerji tasarrufuna dikkat çekiyor. Kumbarasını açmak isteyen Büşra’nın bakın başına neler geliyor. Mikrofon Sende köşesinde ise Berfin Karakoyun, çocuklara: “İktisatı uygulamak için sen nasıl tasarruf ediyorsun?” diye bir soru sordu. Cevaplar bir hayli ilginç! Siz de bu sayfayı okuduktan sonra, kendinize bu soruyu sorabilirsiniz. 

İSLÂM KALPLERİ FETHEDİYOR

Dergi yazarlarından İsmail Tezer ise, “İslâm Kalpleri Fethediyor” başlıklı yazısında Mekke’nin Fethi’nin önemine vurgu yapıyor. Kahramanımız Arif, fetih hakkındaki düşünceleri okurlarla paylaşırken Mekke’nin Fethi’nin bu güne bakan yönlerini keşfediyor.

BOŞ DURMAK YOK, FAALİYETE DEVAM!

Makas Eller’de boş durmak yok. Bu sayfada, basit malzemelerle okuma-yazmayı eğlenceli hale getiren bir faaliyet sunuluyor. Şule Gülgün’ün hazırladığı bu eğlendirici ve eğitici faaliyete ebeveynler de ortak olabilir. Diğer bir faaliyet sayfası da zihin faaliyeti olan, resimli alfabe olarak bilinen Resfebe… Bakalım, bu sefer hangi limana yolculuk edeceğiz?

Hayvanlar Alemi’nin konuğu: Deniz Aslanı

Hayvanlar Âlemi’nin bu ayki sakini; Deniz Aslanı… Beslenmek için tam 183 metre derinliğe dalabilen, su altında yüzeye çıkmadan 40 dakika geçirebilen, saatte 25 mil hızla yüzebilen bir yeteneğe sahip olan bu hayvanın özelliklerini okurken çok şaşıracaksınız. Fenlerin Dili sayfasında “Kayyum” isminin bir tecellisi olan ve ayakta durmamızı sağladığı gibi hareket yeteneğimizi bize kazandıran iskelet sistemini öğrenmeye ne dersiniz? O halde sayfalarımız sizi bekliyor.

ÇİZERLER ÇİZGİLERİYLE İŞBAŞINDA

Çizgi karakterlerimiz Vız Vız Arı ve Uçan Çocuk bu yılı kartopu ile karşılıyor. Mizah sayfamız Şenlik, Asya ve severek takip ettiğiniz H2 Nur çizgisi dergide yerini aldı. Hayreddin Ekmen’in “Çizgilerle Kıssalar” bölümü sahabelerden örneklerle devam ediyor. Resimli bilmece ve bulmaca sayfalarını kaçırmayın deriz. Ne varsa, Can Kardeş’te var. Bu yılın ilk sayısı olan dergimizi okumadan geçmeyin.

İstanbul

Okunma Sayısı: 128
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