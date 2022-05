Can Kardeş'te karne sevinci: Can Kardeş Dergisi Haziran sayısı çıktı!

Türkiye’nin en köklü çocuk dergisi Can Kardeş 389. sayısında “Tatil Neşesi” başlığıyla okurların karşısına cıvıl cıvıl bir şekilde çıkıyor.

Renkli Düşünceler’in yazarı İnci Karaman’ın kaleme aldığı “Senin Karne Notun Ne?” yazısında, her başarılı notun, geleceğiniz için birer basamak olduğunu, ebedi dünya için de hazırlık yapmamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor.

İsmail Tezer’in kaleme aldığı; Karne Heyecanı başlıklı yazıda ilimin öneminden bahsedilirken kahramanımız Arif okurlarıyla ve anne-babasıyla karne sevinciyle birlikte önemli mesaj veriyor.

ELLERİNİZ BOYANACAK

Can Kardeş’in eğitici ve öğretici köşesi olan Makas Eller’in yazarı Şule Ünlü Gülgün Taş Boyama etkinliğini okurlarla paylaşıyor. Malzemelerinizi şimdiden hazırlayın, hem öğrenecek hem de eğleneceksiniz. Haydi, elleriniz boyamaya!

Merakla beklenen Hayvanlar Âlemi’nin bu sayı konuğu: yeryüzünün en çalışkan böceği Vız Vız Arı! Bu çalışkan hayvancığın ne gibi ilginç özellikleri var, bu yazıda bulacaksınız. Mikrofon Sendede ise, Berfin Karakoyun çocuklara mikrofon uzatıp, “Senin Tatil Planın Ne?” diye soruyor. Birbirinden güzel cevaplar sizi bekliyor.

YAZ SÜRPRİZİMİZ

Sıkı durun, derginiz Can Kardeş yeni bir sürpriz ile yaza merhaba diyor; Yaz Etkinliği! Hemen kaleminizi hazır tutun ve orta sayfamızı açın... Bakalım beğenecek misiniz? Derginizin çizgi karakterlerinden Uçan Çocuk, ilmin yaşı olmadığını anlatırken bir başka cahil adamla bakın nasıl mücadele ediyor, maceraya hazır mısınız? Vız Vız Arı ise, yaz tatili için arkadaşı bit yavrusunun kaldığı eve gidiyor. Bakın başına neler geliyor, neler? Çizgilerle Kıssalar bölümünde hangi kıssa yer alıyor? İşte bu soruların cevabı, tabii ki yine Can Kardeş sayfalarında yer alıyor. Dergi öylesine dolu ki… Bilmece-Bulmaca, Bir Kıssa Bin Hisse, Origami, Resfecan’ın Maceraları, Bahçıvanın Not Defteri, Kelime Dağarcığı, Esmaül Hüsna, Sevimli Hayvanlar ve dahası... Can Kardeş, tatilde de yanınızda!

İREM ÖZDEMİR - İSTANBUL