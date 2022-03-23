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23 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Can Kardeş Yazarları okurlarıyla buluştu

23 Mart 2022, Çarşamba
Can Kardeş Dergisi, hem eğlendiren hem öğreten atölyelerinde okurlarıyla buluştu.

TUĞBA ERDEM - BERGİN KARAKOYUN

Can Kardeş Dergisi 41 yıldır okurlara hizmet veriyor. Can Kardeş, bir ekol olduğu gibi, aynı zamanda bir okul. Çatısız üniversite niteliği taşıyan ve nice yazar-çizer yetiştiren bir okul. Dergininin her sayfasında ayrı bir macera ve ayrı bir heyecan var. Hem eğlenip öğrendiğimiz, bizi hep yeni sayfalarla kucaklayan canım kardeşimiz. Dergimiz, bu sefer de düzenlenen atölyeler ile okurlarını kucakladı. Atölyelerimizde, hem yazar ve çizerlerimizle tanışma imkanı bulundu hem de merak edilenler soruldu. Bu şekilde bir çok alanda ilk tecrübemizi kazandık, yeteneklerimizi keşfettik.

ATÖLYELERİMİZDE NELER VARDI NELER

Bu zamana kadar atölyelerimizde neleri gerçekleştirdik? Mihriban ablanın “Katlanabilir Hikayeler Atölyesi” ile hem eğlendik hem öğrendik hikayelerdeki karakterleri origami katlamalarıyla hareketlendirdik. Yasemin ablanın “Oyuncak Atölyesi” ile namaz kılarken yalnız kalmak istemedik ve oyuncaklarımıza da seccade yapıp bizlere eşlik etmelerini istedik. Ellerimiz çalıştı, gönüllerimiz şenlendi. Mehtap ablanın “Hikaye Yazma Atölyesi”nde, hikaye ve masal nedir öğrendikten sonra  Mir’ac hadisesi ile ilgili Peygamberimiz (asm) ile ilgili müthiş olayı öğrendik ve aynı zamanda birbirimizin kandilini tebrik ettik. Bir sonrakinde beraber yazmayı denemek için sözleştik. Son olarak “Çizim Atölyesi”nde, Can Kardeş Yayın Yönetmeni Demirhan Abi, aynı zamanda dergimizin süper kahramanlarından Uçan Çocuk ve Vız Vız Arı karakterlerinin nasıl çizildiğini aşama aşama bize gösterdi. Hep birlikte çizim deneyimimizi kazanırken, Uçan Çocuk’un her başı sıkıştığında “Bismillah” dediğini öğrenmiş olduk.  Hele zeka fışkıran soru-cevap bölümünde, dikkatli okurlarımızın müthiş soruları karşısında Yayın Yönetmenimiz Kadıoğlu cevap vermekte bir hayli zorlandı.

YÜZYÜZE ATÖLYE ÇALIŞMALARI YOLDA

Bitmedi; gelecek ay atölyemizde “Gezgin Zeynep”in maceralarının yazarı Fatmanur Öztaş ablamızla tanışacağız. Sırada birçok atölye çalışmalarımızın planları var. Duamız o ki, gelecek atölyelerimizde yüzyüze birlikte çalışmalar yapalım. Gözünüzdeki nur hiç sönmesin Can kardeşlerim. Gelecek atölyelerimize buluşmak üzere, şimdilik hoşçakalın! 

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