Kırtasiye malzemelerinin muhtevasına dikkat

Bu yıl koronavirüs salgını dolayısıyla ara verilen eğitim-öğretimin 21 Eylül itibariyle başlaması ile birlikte öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının kırtasiyeci esnafından alınması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken şöyle konuştu:

“Okulların açılmasına kısa bir zaman kala, ülke genelindeki 20 milyon öğrenci ile velilerde okul telâşı şimdiden başladı. Ancak bu yıl pandemide okul alış verişi yaparken her zamankinden daha dikkatli olunmalı. Öğrencilerin eğitimi için gerekli olan kitap, defter, kalem, silgi gibi her türlü kırtasiye malzemesinin hijyenik ve kaliteli olmasına özen gösterilmeli. Her yıl ortalama 15 milyar TL’lik kırtasiye alış verişi yapılıyor. Öğrencilerin sürekli temas halinde olduğu bu malzemelerin kaliteli ve sağlıklı olmasına her zamankinden daha çok dikkat edilmeli. En güvenli malzemeler sezonluk satıcılarda değil, mahallenin kırtasiyeci esnafında bulunur. Markası ve nerede üretildiği belli olmayan, CE ve TSE damgası olmayan birçok ürün maalesef okulların açılmasına kısa zaman kala piyasada daha çok görülüyor. Rengârenk ve süslü kırtasiye malzemelerinin dış görünüşüne aldanılmamalı. Alınacak kırtasiye malzemelerinin içeriğine çok dikkat edilmeli. Tüm kırtasiye malzemelerinde yer alan logolarda ‘CE’ belgesi mutlaka olmalı, sağlığa zararlı madde içermez kaşesi bulunmalıdır”

Ankara – Ahmet Terzi