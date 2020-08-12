Okullar henüz hazır değil

Vak’aların yeniden artış göstermesiyle birlikte okullarda gerekli tedbirlerin hâlâ alınamadığı konusundaki belirsizlikler aileleri ve eğitimcileri tedirgin ediyor.

Türkiye’de koronavirüs salgını sebebiyle Mart ayından itibaren uzaktan sürdürülmeye çalışılan eğitim sisteminde yaz tatilinin bitmesi ile birlikte gerek aileler gerekse devlet için zor bir karar sürecine girildi. Millî Eğitim Bakanlığı okulların yeniden açılacağı tarih olarak 31 Ağustos’u belirlerken, özel okullar için telâfi eğitiminin ise gelecek Pazartesi günü başlaması planlanıyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Bakanlığın Temmuz ayında yayımladığı kılavuzda sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüse çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlenci çocukların karşılaşmamasını sağlamak gibi bir dizi tedbir bulunuyor.

Aileler tedirgin

Koronavirüs vak’alarının son haftalarda yeniden artış göstermesi aileleri ve eğitimcileri gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı konusunda tedirginliğe iterken, diğer taraftan çocukların eğitimlerinde artık daha fazla kayba uğramaması gerektiği düşüncesi hâkim. Okulların bu şartlar altında ve tüm tedbirler alınmadan açılmaması gerektiğini düşünenler de var. Mevcut belirsizlik durumu aileleri de tedirgin etmekte.

Gerekli tedbirler hala alınmadı

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini asla tutmayacağını kabul ederken, bununla birlikte okullarda gerekli tedbirlerin hâlâ alınamadığını ve açılmaları için erken olduğunu söylüyor. “Şu ana kadar çok hızlı bir şekilde okulların salgına hazır hale getirilmiş olması gerekiyordu ancak böyle olmadığını görüyoruz” diyen Aydoğan’a göre bunun en önemli sebebi Millî Eğitim Bakanlığı için ek bir bütçenin hâlâ belirlenmemiş olması.

Kriterler yerine getirilmeden açılmamalı

MillÎ Eğitim Bakanlığı yetkilileri tedbirler üzerinde Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını ve vak’alardaki artışa göre farklı senaryoların masada olduğunu belirtiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterler yerine getirilmeden okulların açılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz” dedi. Eğitim Reformu Girişimi Politika Analisti Yeliz Düşkün, “Okullar hastalığın yayılımı bakımından başka mekanlardan çok daha riskli değil. Ama bu risksiz olduğu anlamına gelmiyor.Okul okul, il il ve ilçe ilçe alınacak tedbirler daha etkili olacaktır” diyor.