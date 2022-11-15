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15 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Siber ve akran zorbalığı yapan öğrencilere ''disiplin işlemi'' uygulanacak

15 Kasım 2022, Salı 13:41
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile akran zorbalığı ile siber zorbalık yapan öğrencilere disiplin işlemi yapılacak.

“Siber zorbalığa karşı farkındalık” psikoeğitimi
Çocuklarda akran zorbalığı uyarısı
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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar aralık ayında okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulacak.

Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrencilerin örgün eğitime devamlarını sağlamak amacıyla ortaöğretim kurumuna bağlı olarak öğrenci sayısına bakılmadan şube açılabilecek.

Milli sporcu unvanını kazanmış öğrenciler ile Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve sporcu eğitim merkezlerinde kayıtlı sporcu öğrencilerin, diğer ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarından spor liseleri ile spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine nakil ve geçiş yapabilmelerine imkan sağlandı.

Öğretmen çocuklarına nakil kolaylığı

Görev yeri değişikliği nedeniyle öğretmen çocuklarının nakil ve geçiş işlemleri, ortaöğretim süresince bir defaya mahsus olmak üzere kontenjan şartı aranmadan yapılabilecek.

Öğrenciler, eğitime erişimlerinin mümkün olmadığı durumlarda, mülki idare amiri tarafından izinli sayılabilecek.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, 10'uncu sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrencinin alan veya dal değiştirmek istemesi durumunda; 9'uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10'uncu sınıf meslek derslerinden yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olmaları kaydıyla eylül ayının sonuna kadar geçişleri yapılabilecek.

Hazırlık sınıfı bulunan okulların 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okullara nakil ve geçişlerinde öğrencilerin aynı eğitim ve öğretim yılında nakil ve geçiş yapılacak okuldaki emsallerinin oluşturduğu taban puana göre iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

Sorumlu dersi bulunan öğrencilerin sınav yoğunluğunu azaltmak amacıyla sınav yapılabilecek süre iki haftaya çıkarıldı.

Yeni düzenlemede, iş yeri açma yetkisi özel kanunlarla belirlenen ya da başka bir kurumun iznine bağlanmış meslek alan veya dallarında verilen ustalık-iş yeri açma belgelerinin tek başına iş yeri açma imkanı vermeyeceği hüküm altına alındı.

Disiplin cezalarıyla ilgili düzenleme

Yeni düzenleme ile herhangi bir disiplin cezası almamış olan öğrencilerin kınama cezasını gerektiren davranışlardan birini ilk defa işlemesi halinde pozitif disiplin anlayışı ile öncelikle yazılı uyarı yapılacak.

Olumsuz davranışlarının devamı halinde kendisine uygulanabilecek yaptırımlar konusunda uyarılacak. Yazılı uyarı rehberlik ve psikolojik danışma servisine ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bilgi amaçlı gönderilecek. Yazılı uyarı ile veli görüşmesine ilişkin bilgiler e-Okul sistemine işlenmeyecek.

Öğrenci, kınama cezasını gerektiren ikinci davranışında doğrudan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna gönderilecek.

Disiplin işlemi gerektirecek eylemler yeniden belirlendi

Yeni düzenlemede, öğrencilerin tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü ürünü bulundurma veya kullanmaları ile okulla ilgisi olmayan kişilerin okul yönetiminin izni dışında okula getirilmesi disiplin maddeleri arasına alındı.

Bunun yanında, "siber zorbalık" ve "akran zorbalığı" fiilleri yapan öğrencilere de disiplin işlemi uygulanacak. Bu fiil yeni düzenlemede, "bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine, kişilere ve kurumlara zarar vermek" ile "tekrarlayan çeşitli davranışlarıyla başka bir öğrencinin, sosyal veya duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek şekilde akran zorbalığı yapmak." şeklinde anlatıldı.

Disiplin maddeleri arasına alınan diğer hükümler şöyle:

"Siyasi, ideolojik, müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç, doküman ve benzerlerini paylaşmak, dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yazmak; bu amaçlar için bilişim araçlarını, okul araç-gerecini ve eklentilerini kullanmak, okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak, okul, pansiyon ve eklentilerini belirlenen kurallar dışında kullanmak, pansiyonda izinsiz kalmak."

Okul disiplin mevzuatı çerçevesindeki şikayetler, gerçek veya tüzel kişilerce okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecek. İsimsiz ve imzasız başvuruların işleme alınmaması esas olmakla birlikte; iddiaların belgelerle ortaya konulmuş olması veya araştırılmasını gerektirir boyutta önemli konuları içermesi halinde ihbara işlem yapılacak.

Ceza gerektiren fiillerde bulunan öğrencilere yönelik çalışmalar

Ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan öğrencilere, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu ve sınıf rehber öğretmeni tarafından hazırlanan ve okul müdürü tarafından onaylanan plan doğrultusunda iyileştirici, geliştirici veya yönlendirici çalışmalar ile topluma hizmet, ödev ve proje çalışmaları yapılacak.

Bu çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre okul müdürlüğünce yürütülecek. Yapılan çalışmalar düzenli olarak takip edilecek. Yapılan gözlem ve çalışmalar öğrencinin davranış puanının görüşülmesi sürecinde öğretmenler kuruluna sunulacak.

Okul pansiyonunda paralı ve parasız yatılı olarak kalan öğrencilerin okul değiştirme cezası almaları durumunda nakillerinin yapılmasında uygulama birliği sağlandı.

AA

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