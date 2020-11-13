Çocuğunuzu siber zorbalıktan koruyun

Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, dijitalleşmenin arttığı günümüzde siber zorbalık konusunda farkındalık oluşturmanın daha önemli bir hal aldığını belirterek ailelere tavsiyelerde bulundu.

Eğitim hayatlarına dijitalde devam eden öğrenciler, 16-20 Kasım tarihleri arasında ara tatile giriyorlar ve ara tatilde, dijitalde eğitim dışında daha fazla vakit harcayacaklar. Bu durum onları siber zorbalara karşı savunmasız bırakabilir. MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, çocukların siber zorlardan nasıl korunması gerektiğini anlatırken, ebeveynlere düşen görevler hakkında da bilgi verdi. Ara tatil dönemi geldi. Pandemiden beri çocuklar dijitalde eğitim dolayısıyla daha fazla vakit geçiriyorlar. Dijital okur yazarlığa sahip olmayan anne babalar, çocukları için “Acaba interneti yasaklayayım mı?”, “Hiç kullandırmasam?”, “Ne kadar süre kullansın?” gibi konularda destek arayışı içindeler. Uzaktan eğitim sürecinde anne babalar bazı temel ilkelere dikkat ederlerse hem tatil hem de eğitim döneminde çocuklarını koruyabilirler.

İNTERNETTE KALİTELİ ZAMAN GEÇİRMESİNİ SAĞLAYIN

Ailelerin en sık başvurdukları yöntem çocukların internette geçirecekleri vakti sınırlandırmaları olduğunu, oysa süreyi minimuma indirmek yerine çocuklara internette nasıl kaliteli zaman geçirebileceklerini öğretebilmek daha değerli olduğunu dile getiren Garakhanova, ailelere şu tavsiyelerde de bulundu: Çocuğa erken yaştan itibaren dijital alışkanlıklar ve farkındalıklar kazandırılmalı. Çocukla birlikte zaman yönetimi yapılması çok önemli. Çocuk kaç yaşında olursa olsun sosyal medya kullanma sıklığını, ekrana bakma süresini ve çevrimiçi oyun oynama süresini kendisi planlamalı. Çocuğun kendi iyiliği için karar almasında anne ve baba onu yönlendirebilir. Çocuğa eleştirel düşünme yeteneği kazandırmak da olası zararları en aza indirir. Çocuk, ekrandaki bir içeriğin eksik veya yanlış olabileceği şüphesini taşımalı. İçeriği sorgulamayı öğrenmeli, uygun olmayan bilgilere karşı şüphe duyma alışkanlığı olmalı. Kötü niyetli kişilerin onu yönlendirebileceği konusunda dikkatli olmalı, hangi bilgileri paylaşmaması konusunda bilinçlendirilmeli. Ebeveyn kontrolü ve çocuk kilidi gibi özellikler çocuklara güvenli bir dijital ortam sağlar, bunlardan yararlanılabilir.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 62’Sİ SİBER ZORBALIK YAŞIYOR

MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova tehlikeye dikkat çekerek şunları söyledi: “Siber zorbalık konusunda farkındalık oluşturmak gün geçtikçe önemini arttırıyor. Konya’da 9-14 yaş arasında 462 çocukla yapılan araştırma, çocukların yüzde 62’sinin siber zorbalık yaşadığını göstermiş. Çocuklara medya hesabında güçlü şifre oluşturma konusunda püf noktalar öğretilmeli. ‘Oltalama’ dediğimiz kimlik (ç)alma ya da gerçek olamayacak vaatler veren kişiler, yaşanmış örnekleriyle anlatılmalı. Çocuk hangi duyguları hissettiğinde zorbalığa maruz kalmış olabileceğini bilmeli. Zorbalardan korunmak için neler yapabilir, kimlerden yardım isteyebilir bilinçlenmeli.” derken, dijital bir ebeveyn olabilmek adına ebeveynlerin dijital okuryazarlık eğitimleri almalarını tavsiye ediyor.

Haber: Adnan Solmaz - Ankara