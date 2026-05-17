Can kardeşlerin bahar neşesi

Baharın renkleriyle süslenen Can Kardeş Pikniği’nde çocuklar doyasıya eğlendi, aileler kaynaştı.

Beytullah Avcı / ADANA

Adana Yeni Asya Okuyucuları ve dostları baharı, Can Kardeş ve mezunlar pikniği ile Sarıçam Yörük Ormanı'nda karşıladı. Adana İlimizin Yeni Asya Gazetesi okuyucuları , Sosyal Faaliyetler ve Eğitim Faaliyetleri Gruplarının koordinesi ve ortak çalışması ile organize ettikleri Geleneksel Adana Can Kardeş ve Mezunlar Pikniği Adana Sarıçam Yörük Ormanı piknik alanında gerçekleştirildi.

Yarışmalar yapıldı

Piknik alanı Yeni Asya Gazetesi, Can Kardeş Dergisi, Köprü Dergisi, Bizim Aile Dergisi , Genç Yorum Dergisi ve farklı Risalei Nur vecizeleri ile süslendi. Farklı yaş gruplarına farklı faaliyetler , etkinlikler yapıldı. Yapılan yarışmalarda dereceye giren gençlere ödülleri takdim edildi. Dereceye giremeyen gençlere de günün hatırasına ödüller verildi.

Can Kardeş ve Mezunlar Pikniği farklı illerden gelen ve Adana ili merkezinden ve ilçelerden gelen Yeni Asya Okuyucularının kaynaşmasına vesile oldu. Ayrıca, çam ağaçlarının haşin hışırtı ve zikirleri ortamında okunan öğle ezanıyla birlikte cemaatle eda edilen öğle namazı ve sonrasında yapılan tesbihat ve yerler ve gökler içinde bulunan her varlığın kendi lisanıyla ettiği zikir ve tesbihleri izah eden, İsra Suresi'nin " Tusebbihu..." ayetinin tefsiriyle ilgili yapılan Risale-i Nur dersi bu manevî bayrama iştirak edenlerin can kulağıyla dinleyip lezzet aldığı manevî ve gönülleri ferahlandıran bir hava esmesine vesile oldu.

Yine buluşalım

Can Kardeş ve Mezunlar pikniğine Adana ve çevre illerinden katılan Nur kahramanları, Adana Sarıçam Yörük Ormanı ve Cenab-ı Hakk'ın esmasının muhteşem tecellisi olan bu güzel bahar gününün güzellikleri arasında unutulmayacak lezzetli bir günü ihya edip güzel hatıralarla, "seneye tekrar buluşalım" temennileriyle Adana Sarıçam Yörük Ormanına veda ettiler.