"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2026 PAZAR - YIL: 57

Can kardeşlerin bahar neşesi

17 Mayıs 2026, Pazar
Baharın renkleriyle süslenen Can Kardeş Pikniği’nde çocuklar doyasıya eğlendi, aileler kaynaştı.

Beytullah Avcı / ADANA

Adana Yeni Asya Okuyucuları ve dostları baharı, Can Kardeş ve mezunlar pikniği ile Sarıçam Yörük Ormanı'nda karşıladı. Adana İlimizin Yeni Asya Gazetesi  okuyucuları , Sosyal Faaliyetler  ve Eğitim Faaliyetleri  Gruplarının koordinesi  ve   ortak çalışması ile organize ettikleri  Geleneksel   Adana  Can Kardeş ve  Mezunlar   Pikniği  Adana Sarıçam Yörük Ormanı piknik alanında gerçekleştirildi.

Yarışmalar yapıldı

Piknik  alanı Yeni Asya Gazetesi, Can Kardeş Dergisi, Köprü Dergisi, Bizim Aile Dergisi , Genç Yorum Dergisi  ve farklı Risalei Nur vecizeleri ile  süslendi. Farklı yaş gruplarına farklı faaliyetler , etkinlikler yapıldı. Yapılan yarışmalarda  dereceye giren gençlere ödülleri takdim edildi. Dereceye  giremeyen gençlere de  günün hatırasına  ödüller verildi.

Can Kardeş ve Mezunlar Pikniği farklı illerden gelen ve Adana  ili merkezinden ve ilçelerden gelen  Yeni Asya Okuyucularının  kaynaşmasına vesile  oldu. Ayrıca, çam ağaçlarının haşin hışırtı ve zikirleri ortamında okunan öğle ezanıyla birlikte cemaatle eda edilen öğle namazı ve sonrasında yapılan tesbihat ve yerler ve gökler içinde bulunan her varlığın kendi lisanıyla ettiği zikir ve tesbihleri  izah eden, İsra Suresi'nin " Tusebbihu..." ayetinin tefsiriyle ilgili yapılan Risale-i Nur dersi bu manevî bayrama iştirak edenlerin can kulağıyla dinleyip lezzet aldığı manevî ve gönülleri ferahlandıran bir hava esmesine vesile oldu. 

Yine buluşalım

Can Kardeş ve Mezunlar pikniğine Adana ve çevre illerinden katılan Nur kahramanları, Adana Sarıçam Yörük Ormanı ve Cenab-ı Hakk'ın esmasının muhteşem tecellisi olan bu güzel bahar gününün güzellikleri arasında unutulmayacak lezzetli bir günü ihya edip güzel hatıralarla, "seneye tekrar buluşalım" temennileriyle  Adana  Sarıçam Yörük Ormanına veda ettiler.

