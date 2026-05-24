Yağmur kurbağası

Hayvanlar Âlemi

Merhaba. Ben yağmur kurbağasıyım. Belki beni daha önce hiç görmediniz. İlk bakışta görünüşüme aldanmayın. Beni ilk kez gören birçok kişi şaşırıyor. Çünkü yuvarlak gövdem, küçük yüzüm ve ciddî ifadem yüzünden bazen bana “sinirli avokado” benzetmesi yapılıyor. Kimileri beni çok sevimli buluyor, kimileri ise biraz komik… Ama aslında ben Allah’ın özel yarattığı milyonlarca canlıdan sadece biriyim. Her canlının farklı bir görünüşü olduğu gibi benim de kendime özel bir görüntüm var.

Yağmurdan önce ortaya çıkarım

Ben genellikle Güney Afrika’da yaşarım. Özellikle nemli, puslu ve yağmurlu havaları severim. Çoğu zaman yalnız yaşamayı tercih ederim. Toprağın altında küçük yuvalar açarak sakin bir hayat sürerim. Yağmur yaklaşınca ya da hava nemlenince daha sık ortaya çıkarım.

Balon gibi şişerim

Allah her hayvana kendini koruması için farklı kıyafetler, özellikler ve yöntemler vermiştir. Benim yöntemim biraz ilginç. Bir tehlike hissettiğimde daha büyük ve güçlü görünmek için kendimi şişiririm. Ağzımdan hava alır, bedenimi yuvarlaklaştırırım. Böylece beni gören bazı hayvanlar uzak durmayı tercih eder.

Kurbağayım ama yüzemem

Şimdi size en şaşırtıcı özelliğimi söyleyeyim. Her kurbağa çok iyi yüzer sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ben yüzme konusunda pek başarılı değilim. Hatta derin suya düşersem zorlanabilirim.

Bunun yerine güçlü ve kısa bacaklarım sayesinde toprağı kazmakta çok iyiyim. Toprağın altında güvenli alanlar oluştururum. Bu da yaşadığım çevrede toprağın hava almasına yardımcı olur.