Bilmediğin yere gitme

Kitap Köşesi

Vız vız Pembe’yi gördü. Selâmlaştıktan sonra Pembe, Anzer balı yapmak için çiçek özü toplayacağını söyledi. Bunun için dağa çıkması gerektiğini ilâve etti. Dağın çok soğuk olduğunu ve üşüyeceğini söyleyerek arkadaşını ikaz etti Vız vız. Maalesef Pembe bunun kendisi için eğitim olduğu belirterek dağa doğru uçmaya başladı. 1 saatlik yolculuktan sonra dağa ulaştı. Çok soğuk olduğu için titremeye başladı. Vakit kaybetmeden çiçek özlerini toplayıp geri dönmek istiyordu. Elleri dondu ve uykusu geldi. O anda Vız vız yardıma yetişti. “Uyuma” dedi ve çantasını taşıyarak evlerine geri döndüler.

Bilmediğimiz yerlere gitmememiz gerekir. Ailemiz zaman zaman bu konuda bizi uyarır. Bazı çocukların anne-baba sözünü dinlemedikleri için kaybolduklarını söyledi babam. Kötü niyetli insanlar bu kaybolan çocukları maalesef kaçırabiliyormuş. Onun için bilmediğimiz yerlere gitmemeli ve ailemizin sözünden çıkmamalıyız. Sizin de bilmediğiniz bir yerlere gitmekle ilgili bir hatıranız var mı can kardeşlerim?