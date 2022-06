Yaz Kur'an kursları heyecanı başlıyor

İstanbul Müftü Yardımcısı Huriye Akbıyık, İstanbul'da geçen yıl 164 bin öğrencinin yaz Kur'an kurslarına katıldığını dile getirerek bu yaz 300 bin öğrenciyle buluşmayı hedeflediklerini belirtti.

Üstad Bediüzzaman: Çocuklara Kur’ân öğretmek mühim bir vazifemizdir

Akbıyık, yaptığı açıklamada, yaz Kur'an kurslarının 27 Haziran Pazartesi günü başlayacağını ve 26 Ağustos'ta sona ereceğini söyledi.

Bu yıl yatılı yaz Kur'an kurslarının da açılacağını dile getiren Akbıyık, "Yaz kursları ve yatılı kurslarımız kayıtlara 20 Haziran'da başladı, 4 Temmuz'da sona erecek. Yatılı kurslarımız 18 Temmuz'da başlayıp 1 ay sürecek. Kayıt yaptırmak isteyenler kurslarımıza, camilerimize ve müftülüklerimize başvuru yapabilirler. Bununla birlikte kursların sona erdiği tarihe kadar gelecek bütün öğrencilerimizin kaydı alınmaya devam edecek." dedi.

Yaz Kur'an kurslarına 4'ten 22 yaşına kadar öğrencilerin katılabileceğini aktaran Akbıyık, yatılı yaz kurslarına ise 12-18 yaş aralığındakilerin başvurabileceğini ifade etti.

Akbıyık, "Öğrencilerimiz başvurdukları ve eğitim almayı istedikleri camilerimiz olsun, Kur'an kurslarımız olsun, yaz Kur'an kursu niteliğinde açılabilecek D grubu kurslarımızda imkanlar dahilinde yaşlarına göre ve Kur'an-ı Kerim bilip bilmemelerine göre belirli seviyelere ayrılmak suretiyle eğitim alabilecekler." diye konuştu.

Türkiye'de bireylerin çoğunluğunun dini bilgilerini yaz Kur'an kursunda alabildiğine dikkati çeken Akbıyık, bunun dışında dini eğitim için yeterli fırsatın ve imkanı bulunmayabileceğini anlattı.

Akbıyık, bu yönüyle çok önemsedikleri yaz kurslarında öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumayı, namaz surelerini ve dualarını öğrendiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Ülkemizde Kur'an-ı Kerim okumayı ve namaz surelerini, dualarını bilenlerin büyük çoğunluğunun bunu ilk defa yaz Kur'an kurslarında öğrendiğini görmekteyiz. Aynı zamanda bu kurslarımız evlatlarımızın yaz tatilinde boş vakitlerini verimli bir şekilde geçirmeleri açısından da çok büyük bir fırsattır. Evlatlarımız bu eğitimler sayesinde cami ve kurslarla bir aidiyet bilinci oluşturmaktadırlar. Yine bu mekanlarımızda, camilerimizde, kurslarımızda oluşan ortam sayesinde bu gençlerimiz yeni dostluklar, arkadaşlıklar edinebilmektedirler. Bu yönüyle de önemli kurslarımız. Yaz kurslarımız çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatları boyunca kendilerine faydalı olacak bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlar kazanmaları noktasında da ciddi katkılar sağlamaktadır. Ayrıca yaz Kur'an kurslarımız örgün eğitim sürecinde bulunan çocuklarımızın ve gençlerimizin dini temel bilgilerini sağlıklı bir şekilde öğrendikleri önemli bir eğitim öğretim merkezi olması yönüyle de bir açığı kapatmakta ve de ülkemiz vatandaşlarına ciddi bir katkı sağlamaktadır."

"Bu yıl 7 bin 693 görevli kurslarda hizmet verecek"

Yaz Kur'an kurslarında gençlere verilen çeşitli derslerin çok önemli olduğunu, öğrencilerle sosyal ve kültürel faaliyetler ile atölye çalışmaları yapılacağını dile getiren Akbıyık, çocuklar ile gençlerin verimli bir yaz dönemi geçireceğini anlattı.

Yaz Kur'an kurslarının geçen yıl salgından etkilendiğini, bu nedenle öğrenci sayısının geçen yıl ciddi anlamda düştüğünü ifade eden Akbıyık, "İstanbul'da geçen yıl 164 bin öğrencimiz kurslarımıza katıldı. Bu yıl yaz Kur'an kurslarında 300 bin öğrenciyle buluşmayı hedefliyoruz. İstanbul genelinde 2 bin 405 Kur'an kursu öğreticimizle, 2 bin 480 imam hatibimiz, yine 1097 müezzin kayyımımızla toplamda 7 bin 693 görevlimizle bu hizmeti, bu eğitimleri gençlerimizle ve çocuklarımızla buluşturmaya gayret göstereceğiz." açıklamasında bulundu.

"Öğrencilerimizi ve gençlerimizi yaz Kur'an kurslarımıza davet ediyorum"

Akbıyık, bu yıl ilk defa Diyanet İşleri Başkanlığının özel bir program dahilinde Gençlik Yaz Kur'an Kursları eğitimini gerçekleştirileceğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"İstanbul genelinde Diyanet Gençlik Merkezlerimizde bu programı ilçelerimizde gerçekleştireceğiz. Gençlerimizi bu faaliyetlerimize, gençlik merkezlerimizde yapılacak bu programa bekliyoruz. Yaz Kur'an kurslarımıza gelen gençlerimiz İslam'ın temel değerleriyle en güzel bir şekilde buluşabilmekteler. Rehber hocalarımız eşliğinde İslam'ın temel değerleriyle tanışıp hayatlarını bu temel üzerine bina etme fırsat bulmaktalar. Sevgi, saygı, hoşgörü, hakikat paylaşma, yardımlaşma, ana babaya saygı gibi önemli değerlerimizi öğrenmekteler kurslarımız vesilesiyle. Yine milli ve manevi değerlerimize önem verme bilincini gençlerimize bu kurslarımız vesilesiyle ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Velilerimizin, imkanlarını seferber etmek suretiyle çocuklarımızı ve gençlerimizi kurslarımızla buluşturma noktasında ellerinden gelen gayreti göstermelerini istiyoruz. Bütün öğrencilerimizi ve gençlerimizi de yaz Kur'an kurslarımıza davet ediyorum."

***

Okumak için tıklayınız:

Ailelere önemli tavsiyeler: İslâm’a uygun çocuk yetiştirmek için…

***

Üstad Bediüzzaman: Çocuklara Kur’ân öğretmek mühim bir vazifemizdir

Çocuklar küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almalı diyerek ''Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.'' ifadeleriyle konunun önemine dikkat çeken Üstad Bediüzzaman Said Nursi çocuklara Kur'an öğretmenin önemine işaret ederek ve çocuklara Kur’ân öğretmenin Nur Talebelerinin mühim vazifelerinden birtanesi olduğuna dikkat çekiyor

***

Risale-i Nur'dan: Çocuklar küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almalı

Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/cocuklar-kucuk-yaslarda-kuvvetli-bir-iman-dersi-almali_205755

***

'Çocuklara Kur’ân öğretmek mühim bir vazifemizdir'

Üstad Bediüzzaman Said Nursi de çocuklara Kur'an öğretmenin her bir has talebenin mühim bir vazifesi olduğuna işaret ediyor.

İşte Risale-i Nur'larda yer alan o satırlar:

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/yaz-kur-an-kurslari-aciliyor-cocuklara-kur-an-ogretmek-muhim-bir-vazifemizdir_399202

Çocuklara Kur’ân öğretmek mühim bir vazifemizdir

Üstad Bediüzzaman Said Nursi de çocuklara Kur'an öğretmenin her bir has talebenin mühim bir vazifesi olduğuna işaret ediyor.

İşte Risale-i Nur'larda yer alan o satırlar:

Mehmed Zekeriya’nın bir mektubunu aldım… Nurların bir vazifesi olan çocuklara Kur’ân okutmak ve iman derslerini vermek hizmetiyle meşgul olduğunu yazıyor. (…) Herbir has talebenin mühim bir vazifesi, bir çocuğa Kur’ân öğretmek…

Aziz, sıddık, ciddî, samimî âhiret kardeşim ve hizmet-i Kur’âniyede çalışkan bir arkadaşım Refet Bey,

Mektubunuz beni mesrur etti. Biliniz ki, iki sene evvel mâbeynimizde hararetli bir uhuvvet başladı. Sonra bazı ârızalarla ileri gitmedi. Müjde, şimdi ileri gidiyor. Çünkü, Hüsrev bana yazdığı mektubunda, senden çok memnun olduğunu, Barla’dan döndükten sonra seni istediğim tarzda bana gösteriyor.

Demek tam onunla ittihad ve teşrik-i mesâi ediyorsun. Elinden geldiği kadar onunla münasebeti kuvvetleştir. Hem herbir has talebenin mühim bir vazifesi, bir çocuğa Kur’ân öğretmek olduğundan, sen bu vazifeyi yapmaya başladın. Sen birinci talebelerden olduğundan, inşaallah senin çocuğun da birincilerden olacaktır. Madem çocuk benim de evlâd-ı mâneviyemdir; ona verdiğin ders, yarısı senin namına ise, yarısı da benim hesabıma olmalıdır.

Senin rüyan ise çok mübarektir. Tabiri pek zahirdir. Isparta bir camidir. Hüsrev, Refet, Lütfü, Rüşdü gibi zatların samimî mütesânid heyetin şahs-ı mânevîsi sana Said sûretinde gösterilmiş. Risalelerle verdiğiniz ders ise, va’z u nasihat sûretinde gösterilmiş. Sen namazı kılmadığınızdan geç kalıp, acele ederek derse yetişmek tâbiri, Sözler’in neşri haricinde bazı vezâif-i diniye, hem bir parça tembellik, sizi birincilik hakkın olan birinci derste ikinci derecede kaldığınıza işaret edip, seni ikaz ediyor.

Her neyse... Ben senden şimdi çok memnunum ve oradaki kardeşlerim dahi senden çok memnundurlar. Cenâb-ı Hak bize ve size tarîk-i Hakta hizmet-i Kur’âniyede sebat ve metânet versin. Âmin. Kayınpederiniz Hacı İbrahim Efendiye çok selâmla Bedreddin’e ve hemşireme çok duâ ediyorum.

Barla Lâhikası, s. 173-74

***

İnebolu civarında bulunan ve Nurlara güzel kalemiyle çok hizmet eden kardeşlerimizden Mehmed Zekeriya’nın bir mektubunu aldım. Endişelerimi izale edip beni mesrur eyledi. Şimdi Nurların bir vazifesi olan çocuklara Kur’ân okutmak ve iman derslerini vermek hizmetiyle meşgul olduğunu yazıyor.

Ona yazınız ki: Bu hizmetin, aynen eskide Nur’lara çalışmanız gibi kıymetlidir. Hem, senin yazdığın kesretli risâleler, senin bedeline Nur’ların neşrine hizmet ederler. Merak etmesin; o eski makamını muhafaza ediyor.

Emirdağ Lahikası, s. 152

***

Kur’ân, Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin mertebe-i âzamından geldiği için, On İkinci Söz’de beyan ve ispat edildiği gibi, Kur’ân; bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah’ın kelâmıdır; hem bütün mevcudatın İlâhı unvanıyla Allah’ın fermanıdır; hem bütün semâvat ve arzın Hâlıkı namına bir hitaptır; hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir; hem saltanat-ı âmme-i Sübhâniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir; hem rahmet-i vâsia-i muhîta nokta-i nazarında bir defter-i iltifâtât-ı Rahmâniyedir; hem Ulûhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır; hem İsm-i Âzamın muhitinden nüzul ile Arş-ı Âzamın bütün muhâtına bakan ve teftiş eden hikmetfeşan bir kitab-ı mukaddestir.

Sözler, s. 331

***

Çocuk, Yaratıcısını tanımakla mutlu olabilir

Dördüncü taife ki, çocuklardır.

Bunlar hamiyet-i milliyeden merhamet isterler, şefkat beklerler. Bunlar da, zaaf ve acz ve iktidarsızlık noktasında, merhametkâr, kudretli bir Hâlıkı bilmekle ruhları inbisat edebilir, istidatları mesudâne inkişaf edebilir. İleride, dünyadaki müthiş ehval ve ahvâle karşı gelebilecek bir tevekkül-ü imanî ve teslim-i İslâmî telkinatıyla o masumlar hayata müştakâne bakabilirler. Acaba, alâkaları pek az olduğu terakkiyât-ı medeniye dersleri ve onların kuvve-i mâneviyesini kıracak ve ruhlarını söndürecek, nursuz, sırf maddî, felsefî düsturların taliminde midir?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/cocuk-yaraticisini-tanimakla-mutlu-olabilir_394453

Cenab-ı Hakk'ın değerli emanetleri: Çocukların talimi ve manevi eğitim

Cenab-ı Hakk'ın bir güzel emaneti ve hediyesi olan çocukların eğitimi oldukça önemlidir.

Çocukların öncelikli hedef olarak hem dünya hem de ahiret hayatlarını tehlikelerden korumak ve çocukların maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek anne ve babaların en önemli vazifelerindendir.

Konuyla ilgili olarak Yeni Asya Eğitimci Yazarı Abdülbaki Çimiç'in Risale-i Nur Külliyatı'nan ilhamla kaleme aldığı önemli makaleyi istifadenize sunuyoruz;

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/cenab-i-hakk-in-degerli-emanetleri-cocuklarin-talimi-ve-manevi-egitim_364460