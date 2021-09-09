‘2019’daki gelirin yüzde 40 altında kalacağız’

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kovid-19 salgını ve ülke genelinde çıkan yangınların turizm sektörüne olan negatif etkisi hakkında, 2021 yılında 2019’daki turizm gelirinin yüzde 40’ında kalınacağını belirtti.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün kayıplarını ne kadar telâfi edebileceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Bağlıkaya Türkiye genelinde birçok bölgede meydana gelen yangınlar sebebiyle insanların tatil bölgelerinden ayrıldığını ve geri dönüş yapmadığını söyledi. Finans kuruluşlarının turizm sektörü için daha kapsayıcı olmasını belirten Bağlıkaya, “Turizmcilerin yeni yatırıma değil ayakta kalmak için kaynağa ihtiyacı var” dedi.

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