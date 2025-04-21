Asgari ücret artıyor, alım gücü eriyor

Türkiye’de son 25 yılda asgari ücrette yaşanan yüksek oranlı artış, vatandaşın alım gücüne aynı ölçüde yansımadı.

Resmi verilere göre, 2000 yılından bu yana yüzde 20 bin seviyesinde artan asgari ücret, aynı dönemde çeyrek altın karşısında ciddi bir erime yaşadı. 2000 yılında bir asgari ücretli maaşıyla 14 çeyrek altın alabilirken, 2025 itibarıyla bu sayı yalnızca 5’e kadar düştü. 2000-2025 yılları arasında çeyrek altın fiyatı yüzde 59 bin 441 oranında artış gösterdi. Ekonomim'de yer alan habere göre; küresel piyasalarda aynı dönemde ons altın yalnızca yüzde 1055 oranında yükselirken, Türkiye’deki artışın bu kadar yüksek olmasının başlıca nedenlerinden biri Türk lirasının dolar karşısında değer kaybı yaşaması oldu. Haber Merkezi

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