Petrol fiyatları 20 dolardan fazla artabilir

İsrail-İran gerilimi tırmanırken gözler, küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’na çevrildi. İran’ın, İsrail’in “çok ağır bir bedel ödeyeceğini” söylemesinin ardından en büyük jeopolitik avantajı olan Hürmüz’ü kapatmasına yönelik endişeler arttı.

Petrol fiyatları yüzde 7'den fazla yükseldi Dünya’nın haberine göre, uzmanlar Hürmüz’ün kapanması durumunda deniz taşımacılığının durma noktasına geleceğini ve petrol fiyatlarının 20 doların üzerinde artabileceğini söyledi. Haber Merkezi

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