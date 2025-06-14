Yüksek enflasyon sosyal yapıyı bozar

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, “Yüksek enflasyon sadece fiyatların yükselmesi değildir. Toplumun her hücresine yayılan bir bozulma ve istikrarsızlık hâlidir” dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı’nda konuşan YİK Başkanı Ömer Aras, en önemli ekonomik sorunun yüksek enflasyon olduğunu belirterek, “Fiyat istikrarı, ekonomimizin en önemli sorunu. Bunu mutlaka çözmeliyiz. Yüksek enflasyon sadece fiyatların yükselmesi değildir. Toplumun her hücresine yayılan bir bozulma ve istikrarsızlık hâlidir. Ekonomik rasyonaliteyi ve gelir dağılımını bozar, güveni aşındırır, sosyal yapıyı zedeler. Enflasyonla, özel sektör ve kamu olarak birlikte mücadele etmek zorundayız. Mümkün olan en kısa zamanda enflasyonu düşük tek hanelere indirmeliyiz. Yükselen reel faiz, ekonomik büyümeyi olumsuz etkilerken enflasyonu düşürme yönünde olumlu katkı verebilir. Düşen enflasyonla birlikte faizler de düşecektir” dedi.

Ekonomi ve jeopolitik iç içe

TÜSİAD YİK toplantısında konuşan Başkan Ömer Aras, yaptığı konuşmada, iki önemli konuya vurgu yapacağını belirterek, bunlardan ilkinin ekonomik görünüm, ikincisinin ise dünyadaki jeopolitik gelişmeler ve meydana getirdiği fırsatlar olduğunu söyledi. Aras’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: “Ekonomi ve jeopolitik, birbiriyle geçmiş konulardır. Dünyadaki ekonomik gelişmelere baktığımızda Türkiye’nin ekonomik dalgalanma yaşamadığı takdirde görece daha az etkileneceğini ve olumlu yönde ayrışabileceğini öngörebiliriz. Gümrük tarife savaşları etkisi, düşük seyreden petrol ve doğal gaz fiyatları, yenilenebilir enerji kaynaklarının artan kullanımları ve makul emtia fiyatları, olumlu ayrışmamızın ana faktörleri olarak sıralanabilir. Ancak en önemli ekonomik sorunumuzun yüksek enflasyon olduğunu unutmamalıyız.

İstanbul - anka