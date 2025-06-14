Eskiden çiftçilikle araba alırdık, şimdi bisiklet alamıyoruz

Osmaniye’de çiftçilik yapan Zeki Yılmaz çiftçiliğin bittiğini belirterek, “Rahmetli babam 40-50 dönüm fıstık ekerdi, biz güllük gülistanlık her şeyi yapardık. Araba alırdık. Şimdi bisiklet alamıyoruz. 100 dönüm de eksen 200 dönüm de eksen bir şey kazanamıyorsun” dedi.

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde çiftçilik yapan Zeki Yılmaz, çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayamadıklarını söyledi. Aynı zamanda su sıkıntısı da yaşadıklarını belirten Yılmaz, ektikleri ürünlerden verim alamadıklarını ifade etti. Yılmaz, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından su seviyesinin düşük olduğu gerekçesiyle çiftçilere metreküp bazında su verildiğini, bu yüzden ektikleri ürünlerden verim alamadıklarını anlattı. Osmaniye - Anka

Okunma Sayısı: 217

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.