Asgari ücretli enflasyona ezdirildi

RESMÎ ENFLASYON ORANLARININ BİLE ALTINDA KALAN ASGARÎ ÜCRET, BİR KEZ DAHA MİLYONLARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI.

Ankara - Mehmet Kara

[email protected]

ASGARÎ ÜCRETE AZAMÎ TEPKİ

28 bin 75 lira asgarî ücret açlık sınırının altında kaldı

ASGARÎ ÜCRETLİ ENFLASYONA EZDİRİLDİ

İşçi olmadan tamamlanan pazarlıkta asgarî ücret 28 bin 75 lira oldu. Yüzde 27’lik artışla belirlenen ücret, açıklandığı gün açlık sınırının altına düşerek enflasyona yenildi.

Asgari ücrette göstermelik zam pazarlığı oran veya rakam konuşulup tartışılmadan, hızla sonlandırıldı. 2026 yılı asgarî ücreti net 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak açıklandı. Asgarî ücrete işçi talepleri göz önüne alınmadan sefalet düzeyinde, yüzde 27 oranında zam yapıldı. Ücret, daha uygulanmadan Kasım ayı açlık sınırının altında kaldı. Asgarî ücret tarihinde ilk kez açıklandığı an Türk-İş’in açlık sınırına yenildi.

Vatandaşın bir aylık kaybı dahi karşılanmadı

Zam oranın açıklamak için tek başına kamera karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “İşçi temsilcilerini de işverenleri de karar alma sürecine dahil ettik” dese de ücret, işçi temsilcisiz masada apar topar belirlendi. Bakan Işıkhan, “Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek, işvereni mağdur etmeyecek ortak noktada makul fikre vardık” diyerek yıllardır söylediklerini tekrarladı, “Denge gözetmek için yoğun çaba harcadık” dedi. Ücret toplantısında “Toparlanıyoruz, büyüyüp güçleniyoruz. Bundan en büyük faydayı vatandaş görüyor” dense de zam vatandaşın bir aylık kaybını dahi karşılayamadı.

Masada alın teri temsil edilmedi

Demokrat Parti Gültekin Uysal, açıklanan asgarî ücrete tepki göstererek, “AKP iktidarı, işçinin, emeği ile, alın teri ile ekmeğini kazananların temsil edilmediği masalarda milyonlarca insanımızı asgarî düzeyde geçinmeye yetmeyecek bir ücrete mahkum etti.

Asgarî ücretliye, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı memnun etme kurumu olan TÜİK’in ‘uydurma enflasyon rakamı’nın altında zam verip utanmadan “enflasyona ezdirmedik” diyorlar. ‘Nas Politikası’ adı altında yanlış faiz politikaları ile yol açtığınız yıkım, iflaslar, konkordatolar, hiper enflasyonun, ağır alım gücü kaybının bedelini on milyonlarca emekli ve çalışana ödetiyorsunuz! AKP hükümetinin uyguladığı ‘Enflasyonla mücadele Programı’ değil Halkı Yoksullaştırma Programı! Siz neyi ar sayarsanız?” dedi.

Özel: Geçim yılı değil, seçim yılı olacak

CHP Lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, iktidarın açıkladığı rakamı “sefalet ilanı” olarak nitelendirdi.

Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Ak Parti, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgarî ücreti yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıkladı. Bugün resmî açlık sınırı 30 bin liradır. Asgarî ücret tarihimizde ilk kez, açlık sınırının altında açıklanmıştır. Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39 bin lirayı istedik. Ama salonlara hapsolan Ak Parti sokağın sesini duymadı, 2026’nın sefalet yılı olacağını bugünden ilan etti.”

Emek eziliyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Faiz azamî, enflasyon azamî, ücret asgarî! Emeği ezen, yoksulluğu dayatan yeni asgarî ücret rakamı asla kabul edilemez. Asgarî değil insanca yaşam ücreti!” ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi’nden yapılan açıklamada ise, “28.075 TL Asgarî Ücret; iktidarın yoksulluğu resmileştirdiği rakamdır” denildi.

Yazıklar olsun

DEVA Partisi lideri Babacan, asgarî ücretin net 28.075 TL olarak açıklanmasına gece yarısı paylaştığı video mesajla sert tepki gösterdi. Partilerinin en az yüzde 50 zam önerdiğini hatırlatan Babacan, açıklanan rakamın “çalışanı açlığa mahkum etmek” anlamına geldiğini söyleyerek iktidara “Yazıklar olsun” ifadeleriyle yüklendi.

***

İş dünyası memnun

İş dünyası temsilcileri, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere net 28 bin 75 lira olarak açıklanan yeni asgarî ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İTO ve ASKON artışı sosyal denge açısından olumlu bulduklarını, ancak istihdamın korunması ve işveren üzerindeki maliyet baskısının azaltılması için vergi, prim ve teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, özellikle gelir vergisi dilimlerinin son yıllardaki kayıpları giderecek şekilde güncellenmesi gerektiğini belirterek, böylelikle brüt ücretle net gelir arasında açılan makasın makul seviyelere gerileyeceğini ve yıllık toplam net ücrette artış sağlanacağını aktardı. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da yüzde 27’lik asgarî ücret artışıyla, mevcut ekonomik şartlar dahilinde enflasyonla mücadelenin de bir parçası olarak sosyal dengeyi önceleyen bir adım atıldığını bildirdi. Aydın enflasyonun düşürüldüğü, verimliliğin artırıldığı ve öngörülebilirliğin güçlendiği bir ekonomik zeminde, ücret artışlarının daha sürdürülebilir ve kalıcı sosyal refah üreten bir yapıya kavuşacağına dikkati çekti. Ankara - aa

***

Çare enflasyonu kalıcı olarak düşürmek

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgarî ücrete ilişkin açıklama yaptı. ​​​​​​​​​​​​​​Emeğin yoğun olduğu sektörlerde iş gücü maliyetlerinin, rekabet gücünü ve istihdam kararlarını doğrudan etkileyen en kritik unsurlardan olmaya devam ettiğine işaret eden Özgener, “Ücret artışlarının kalıcı refah artışına dönüşmesinin tek yolu, enflasyonun kalıcı biçimde düşürülmesidir. Aksi halde yapılan artışların kısa sürede eridiğini, hem çalışanlar hem de işverenler açısından belirsizlik ürettiğini görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. İzmir - aa