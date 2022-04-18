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18 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Bu kuyruklar da mı balon?

18 Nisan 2022, Pazartesi 18:26
Enflasyon oranı ve fiyatlarda “balon” etkisi tartışması devam ededursun, Ankara’da olduğu gibi Türkiye’nin her yerinde devlet veya belediye destekli gıda satış noktalarındaki kuyruklar bitmek bilmiyor.

Hafta içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mart ayında yüzde 5,4 artışla yıllık yüzde 61,14’e yükseldiğini açıkladığı enflasyon oranı için bağımsız akademisyenlerce oluşturulmuş Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise aylık bazda yüzde 11,93 artış ile yıllık yüzde 142,6 açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “balon” olduğunu iddia ettiği gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle enflasyon oranında düşüş yaşanmadığı görüşüyle birlikte muhalefet liderleri tarafından iktidarca acilen asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında iyileştirme yapılması gerektiği açıklandı. VOA Türkçe’nin haberine göre, başkentte kamu eliyle gıda ürünleri satışı yapılan noktalarda ise, özel sektöre kıyasla ucuz fiyatlandırmalar nedeniyle kuyruklar oluşuyor. Halk kamera arkasında şikayetlerini paylaşmayı tercih ederek, alım gücündeki düşüşü dile getiriyor.

KUYRUKTA BEKLEYENLER NE DİYOR?

Toprak Mahsülleri Ofisi ile Et ve Süt Kurumu gibi kamu destekli gıda satış noktalarındaki vatandaşlar ise, özellikle et ihtiyaçlarını karşılamak için kendi mahallelerinde alışveriş etmek yerine buralara geldiklerini ifade ediyor. Mahallesindeki kasapta en az 120 lira olan bir kilogram kıymayı kamu destekli satış noktasında 82 liraya alabildiğini kaydeden bir vatandaş, sabah erkenden gelmesine rağmen sırada beklerken kuş başı et kalmadığını anlattı.

Ev hanımı Makbule Şahin, kıyma ve sucuk almak için geldiğini belirterek, kirada oldukları için geçinemediklerini aktarıyor. Zemzem Şekerci, Necla İnci ve Ahmet Semiz gibi emekli vatandaşlar da, nerede ucuz ürün bulabileceklerse oraya gittiklerini ancak her zaman her ürünü de bu kamu satış noktalarında bulamadıklarından dert yanıyor. Necla İnci, “Bulgurun kilosu 15 lira olmuşsa elbette ki her şeyi kontrol ederek seçerek bütçemize uygununu alarak almaya çalışıyoruz ama emeklinin ömrü böyle kuyruklarda geçiyor başka da söyleyecek bir şey yok” dedi.

Bandırma meydan ucuz pide kuyruğu... 300 Gr pide 2,5 TL. 1 kişi en fazla 2 pide alabiliyor..

Yağmur altında askıda ekmek kuyruğu

İzmir'in en kalabalık ilçelerinden Buca'ya bağlı Şirinyer semtinde vatandaşlar ücretsiz ekmek alabilmek için yağmur altında metrelerce kuyruk oluşturdu. Onlarca vatandaş iftar öncesi ucuz ekmek alabilmek için şemsiyeleri ile kuyrukta beklerken, bazılarının da şemsiyesi olmadan sırılsıklam ıslanma pahasına sırada beklemesi dikkat çekti.

İzmir - anka

 

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