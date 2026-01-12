Emeklilere ‘lütuf’ değil, alın terinin karşılığını verin

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin 80. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erzurum’da düzenlenen il kongresinde konuştu.

Uysal, “86 milyonun hakkını size yedirmeyeceğiz. ‘Bu böyle gelmiş’ diyebilirsiniz ama bilin ki bu böyle gitmeyecek. Bin liranın müjde gibi sunulması sefaletin itirafıdır. Emekliler lütuf değil, alın terinin karşılığını istiyor. Gençlerimizi umutsuzluğa mahkûm eden, çiftçiyi üretimden koparan bu düzen kabul edilemez” dedi. Uysal, “Bugün yalnızca kurumsal olarak kuruluşumuzun resmen ortaya çıkışının sene-i devriyesi değildir. Bugün 80 yıldır yorulmadan, yılmadan devam eden hürriyet mücadelesinin, demokrasi mefkûresinin ateşinin yandığı gündür. Bugün hukuksuzluklara, haksızlıklara karşı çıkılacak gündür. Başınız dik olsun, alnınız ak olsun; ak olanlar eğilmez. Demokrat Parti bir yeminin adıdır” ifadelerini kullandı. Kongrede Ömer Faruk Topçuoğlu yeniden il başkanı seçildi.

Erzurum - Anka

“Sefaletin hesabını sandıkta soracağız”

Emekli aylıklarındaki yüzde 12.2’lik artış ve en düşük emekli aylıklarına eklenen bin 62 lira emekliler tarafından Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda protesto edildi. “En düşük emekli aylığı, Hazine katkısıyla 20 bin liraya çıkarılmıştır. Açlık sınırının 30 bin lirayı aştığı bir ülkede, 20 bin lirayı ‘iyileştirme’ olarak sunmak; emeklilerle açıkça alay etmektir. Bu yaklaşım, refah değil, sefalette eşitlik dayatmasıdır. 20 bin TL bir emekli aylığı değil, yoksulluğun içinde bırakılan, yaşamdan tasfiye edilen emeklinin, ancak kefen parası olur” diyen emekliler, diğer emekli aylıklarındaki artışın yüzde 12.2’de kalmasını çifte haksızlık olarak niteledi. Yere çürümüş meyve döken, kırmızı kart gösteren ve “Daha fazla primle ve yılla emekli olanların suçu nedir?” diye soran emekliler, seyanen zam istedi, “Sefaletin hesabını sandıkta soracağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka