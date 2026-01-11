Enflasyon rakamlarının sahte olduğu doğrulandı: EPDK TÜİK’i yalanladı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, EPDK Başkanı’nın “enflasyon son 4 yılda yüzde 400” açıklamasının TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını gösterdiğini belirterek, iktidarın halkın sofrasından çalınanı iade etmesi gerektiğini söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “AKP iktidarı 86 milyon vatandaşımızdan özellikle de emeklilerimizden başlayarak tüm çalışanların sofrasından çaldığını iade etmeli” dedi. Sosyal medya hesabında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkan (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ın “4 senede enflasyon yaklaşık %400’lere ulaştı, döviz %216 yükseldi. Elektriğe dört senede yapılan zam %89. Buranın da dönmesi lâzım” sözünü alıntılayan Gültekin Uysal, “Devletin bir kurumu olan EPDK Başkanı bir televizyon yayınında ‘enflasyonun son 4 yılda yüzde 400 olduğunu’ söyledi! TÜİK’in belirlediği enflasyon rakamlarının sahte olduğunu doğruladı!” dedi. Uysal, “Şimdi AKP iktidarı lütufmuş gibi 4,9 milyon emeklinin asgarî emeklilik maaşını 20 bin TL yapmakla övünecek! AKP iktidarı 86 milyon vatandaşımızdan özellikle de emeklilerimizden başlayarak tüm çalışanların sofrasından çaldığını iade etmeli” değerlendirmesinde bulundu. ANKARA - MEHMET KARA

