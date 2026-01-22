Enflasyon uyarısı: Hedefler risk altında

TEPAV, 2026 yılının ilk para politikası raporunda Türkiye’nin enflasyon karnesini masaya yatırdı. 2025 yılını G20 ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ikinci ülke olarak kapatan Türkiye için “beklenti bozulması” uyarısı yapan TEPAV, faiz politikası için iki kritik senaryo çizdi.

Raporda yer alan verilere göre Türkiye, 2025 yılını küresel ölçekte negatif bir ayrışmayla tamamladı. Aralık 2025’te kaydedilen %0,89’luk aylık enflasyonun, G20 liginde Arjantin’den sonraki en yüksek oran olduğu belirtildi. Bloomberg’in haberine göre TEPAV, Merkez Bankası’nın önündeki seçenekleri hedeflerin korunup korunmamasına bağlı olarak iki başlıkta topladı: Sıkı Duruş Senaryosu: Eğer %16’lık yıl sonu hedefi korunacaksa, para politikasındaki mevcut sıkılığın bozulmaması ve politika faizinin sabit tutulması gerekiyor. Güncelleme Senaryosu: Eğer hedef, fiili uygulamaların işaret ettiği %20-%25 bandına revize edilirse, sınırlı bir alan açılarak 150 baz puanlık indirim yapılabileceği öngörülüyor. Haber Merkezi

