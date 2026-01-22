"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

Enflasyon uyarısı: Hedefler risk altında

22 Ocak 2026, Perşembe 21:48
TEPAV, 2026 yılının ilk para politikası raporunda Türkiye’nin enflasyon karnesini masaya yatırdı. 2025 yılını G20 ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ikinci ülke olarak kapatan Türkiye için “beklenti bozulması” uyarısı yapan TEPAV, faiz politikası için iki kritik senaryo çizdi.

Raporda yer alan verilere göre Türkiye, 2025 yılını küresel ölçekte negatif bir ayrışmayla tamamladı. Aralık 2025’te kaydedilen %0,89’luk aylık enflasyonun, G20 liginde Arjantin’den sonraki en yüksek oran olduğu belirtildi. Bloomberg’in haberine göre TEPAV, Merkez Bankası’nın önündeki seçenekleri hedeflerin korunup korunmamasına bağlı olarak iki başlıkta topladı: Sıkı Duruş Senaryosu: Eğer %16’lık yıl sonu hedefi korunacaksa, para politikasındaki mevcut sıkılığın bozulmaması ve politika faizinin sabit tutulması gerekiyor. Güncelleme Senaryosu: Eğer hedef, fiili uygulamaların işaret ettiği %20-%25 bandına revize edilirse, sınırlı bir alan açılarak 150 baz puanlık indirim yapılabileceği öngörülüyor. 

 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    10 ton kokaine 10 tutuklama

    Suriye'nin güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır

    İzmir'de iş makinesi yüklü tır viyadükten düştü: 3 kişi yaralandı

    Camide buluşup Kur’ân öğreniyorlar

    Koreli Kim, Müslüman oldu

    Fas’ta çığ düştü, 3 ölü

    Dünya su iflasının eşiğinde

    "Çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiklerini söylediler

    Suriye’de hesaplar tutmadı

    BM: Uluslararası hukuka uyulmalı

    AB geri adım attırdı

    Trump yine meydan okudu

    Marifet yoksulluğu ortadan kaldırmak

    “İlkesiz güç, barbarlığa eşittir”

    Anlaştılar

    Suçlu çocuklarda ürküten artış

    İktidar bloku bildiğini okudu

    İsrail’le ticaret hız kesmedi

    Enflasyon uyarısı: Hedefler risk altında

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.