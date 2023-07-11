Erdoğan maaşına 40 bin lira zam yaptı

Emeklilere yapılan yüzde 25’lik zamma yönelik tepkiler devam ederken, Meclis Genel Kurulu’na sunulan ek bütçeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maaşına zam yaptı.

Erdoğan’ın kendi maaşına yaptığı yüzde 39 zam ile maaşı 40 bin lira artarak 140 bin liraya yükseldi. Zammı CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Özel şunları kaydetti: “Emeklilerin maaşını sadece yüzde 25 oranında artıran Tayyip Erdoğan, getirdiği ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 39 oranında zam yapıyor! 86 milyon geçim sıkıntısı çekerken, Erdoğan kendi imzasıyla maaşını 40 bin TL artırarak 140 bin TL’ye yükseltiyor.” İstanbul - Seyhan Şentürk

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