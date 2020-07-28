Eylül’ü bekliyorlar

YERLİ EV VE MUTFAK EŞYALARI SEKTÖRÜ, ARALARINDA DÜNYA PERAKENDE DEVLERİNİN DE OLDUĞU BİNLERCE SATIN ALMACIYI MİLYAR DOLARLIK ALIMLAR İÇİN BEKLİYOR.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Tarsus Turkey tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri), ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB destekleriyle bu yıl 31.’si düzenlenecek olan Zuchex, 2019’u 4,5 milyar dolar ihracatla kapatan yerli ev ve mutfak eşyaları sektörünü, ara- larında dünya perakende devlerinin de olduğu binlerce satın almacıyla buluşturacak. 10-13 Eylül tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek fuar kapsamında, geçen yıl ilk kez uygulanan Overseas Buyer prog- ramı, bu sene de tekrarlanıyor.

1,5 mİlyar dolarlık değerİnde

Program sayesinde sektöre 1,5 milyar dolar değerinde ticaret hacmi sağladıklarını söyleyen Tarsus Turkey Fuar Direktörü Ebru Causey, yüksek bütçelerle satın alma yetkisine sahip binlerce profesyonel iş insanının 2020 yılı için satın alma faaliyetlerini ger- çekleştirebilecekleri en büyük fuar olan Zuchex’e yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Causey, “Tüm Dünya’dan zincir perakende firma yetkilileri ve satın alma heyetleri Türkiye’nin üretici markalarıyla birebir görüşmeler yapmak üzere fuara gelecek. Farklı nedenlerden ötürü İstanbul’a seyahat edemeyenleri ise Online B2B uygulaması üzerinden dijital ortamda ağır- layacağız” şeklinde konuştu.

LİDER MARKALAR SALONDA OLACAK

10 salon ve 75 bin metrekare kapalı alanda gerçekleşecek Zuchex 2020’de Türkiye’nin lider üretici markaları; Sofra ve Mutfak Eşyaları, Pişirme Ekipmanları, Plastik Ev Eşyaları, Bahçe Aksesuarları, Ev Eşyaları, Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları ile Elektrikli Ev Aletleri’ne dair en yeni koleksiyonlarını sergileyecek. Detaylı Bilgi İçin: www.zuchex.com internet sitesine başvurulabilir.

ALANINDA İLK 3’TEKİ FUAR

Alanında dünyanın en büyük 3 fuarından birisi olarak bilinen Zuchex, 10 milyar dolarlık yerli ev ve mutfak eşyaları sektörüne yeni ihracat ve satış kanalları açmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılki fuar kapsamında başarıyla uygulanan Overseas Buyer programının yeninden tekrarlanacağı organizasyon, Online B2B uygulamasıyla birlikte sektörel ticarete güç katacak. Türkiye’nin ilk Hibrit Fuarı olacak Zuchex 2020, bir taraftan Overseas Buyer programıyla dünya perakende devlerinin satın almacılarını dört gün boyunca İstanbul TÜYAP Beylikdüzü’nde ağırlarken, Online B2B programıyla da, fuarı ziyaret etmek isteyip de gelemeyen satın almacıların, katılımcı firmalarla önceden randevulaşarak dijital toplantılar gerçek- leştirebilmesine imkan sağlayacak.